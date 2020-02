(Geniş Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan : Az önce bir helikopterimiz düşürüldü

İhsan YALÇIN - Güven USTA / İSTANBUL,(DHA)

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul\'da yaptığı açıklamada \"Az önce bir helikopterimiz düşürüldü\" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul İl Başkanlığı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı\'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Biz ülkemize de İstanbul\'a da derin bir aşk ile bağlıyız. Ülkemiz için nasıl gerektiğinde yedi düvele meydan okumaya göze alıyorsak, en yakınlarımız dahi olsa kimsenin bu aziz şehre de kem gözle bakmasına, istismarına rıza göstermedik, göstermeyiz\" dedi.

\"\'BEN DEĞİL, \'BİZ\' OLMAYA MECBURUZ\"

Erdoğan, \"Hamdolsun girdiğimiz her mücadelede milletimizin desteğini yanımızda bulduk. Türkiye yerli ve milli tüm unsurlarıyla tarihinin pek az döneminde görülen bir birlik, beraberlik, kenetlenme içinde hedeflerine doğru ilerliyor. Burada benim siz değerli arkadaşlarımla paylaşmam gereken en önemli konu şudur; bugün bir il başkanlığı devir teslimini gerçekleştirdik ve bundan sonraki süreç yaklaşık 1 yıl sonra bir yerel seçim, ardından Kasım 2019 bir parlamento ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili seçim yapacağız. Güçlü olmamız için bir iki noktayı özellikle hatırlatmam lazım, o da şudur; gerek gençlik, gerek kadın kolları, gerek ana kademe eğer biz kendi içimizde sadakat, teslimiyet bunları gerçekleştiremezsek arkadaşlar bizim yolumuz açık değildir ve burada başarıyı asla beklemeyin. Her şeyden önce sadakat ve teslimiyet bu iş için aranan iki önemli hususiyettir. Ve burada bir başka önemli konu o da; hesabi mi olacağız, hasbi mi olacağız? Eğer hesabi olursak yandı keten helva. Hasbi olmaya mecburuz. Onun için de \'ben\' değil \'biz\' olmaya mecburuz\" diye konuştu.

\"İSTİŞARE EDİLİYORSA NETİCESİNE UYACAKSIN\"

\"İstişare ediliyorsa neticesine uyacaksın. Bu istişarenin de nihai kararını verecek merci neresidir? Oradaki o toplantının lideri kimse odur\" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"\'Ben daha iyi bilirim\', hayır arkadaş sen daha iyi bilmezsin biz daha iyi biliriz. Bu dünyadan çok \'benler\' geldi, gitti. Kalıcı olmadılar. Ama bu istişare mekanizması bizim için her şeydir. Çok önemli üniversiteler bitirebilirsin, profesör olursun, doçent olursun, zengin olursun bunların hepsi gelip geçicidir. Asıl olan o ekibin içerisindeki az önce saydığım hasletlere tabi olmaktır. Onlara tabi olursak nasıl neticeler alınabileceğini çok açık ve net görmek mümkündür. Biz bunları yaşadık. Ve bu noktalara da bunları yaşaya yaşaya geldik. Diğer türlü gelmedir. Bundan sonra da böyle yürümeye devam edeceğiz\" ifadesini kullandı.

\"VATAN TOPRAKLARIMIZA KİMSENİN EL UZATMASINA ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ\"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Ne FETÖ ve PKK başta olmak üzere terör örgütlerinin alçakça saldırıları ne yıllarca müttefikimiz diye gördüğümüz kimi devletlerin artık husumet boyuna varan politika değişiklikleri bizim bu tavrımızı, bu güzel birliğimizi bozamaz ve bundan sonra da bozamayacaktır. Şair ne diyor; \'Yüreğimiz topraktan aldı hızını. Altın yeleli aslanların ağzını yırtarak gerindik. Sıçradık; şimşekli rüzgarlara bindik. Kayalardan kayalarla kopan kartallar çırpıyor ışıkta yaldızlanan kanatlarını. Alev bilekli süvariler kamçılıyor şaha kalkan atlarını. Sen de çıkar göğsünün kafesinden yüreğini. Şu güneşten düşen ateşe fırlat. Yüreğini, yüreklerimizin yanına at. Akın var güneşe akın. Güneşi zaptedeceğiz. Güneşin zaptı yakın\'. Evet güneşin aydınlattığı vatan topraklarımıza kimsenin el uzatmasına yüreğimizi ateşe atma pahasına da olsa asla izin vermeyeceğiz\"

\"AZ ÖNCE BİR HELİKOPTERİMİZ DE DÜŞÜRÜLDÜ\"

Konuşmasında Zeytin Dalı harekatına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Güvenlik güçlerimiz sınırlarımız içinde ve dışında yürekleriyle, bilekleriyle, cesaretleriyle, kanlarıyla büyük bir mücadeleyi yürütüyor. Bu sabah itibariyle 1141 terörist etkisiz hale getirildi. Az önce bir helikopterimiz de düşürüldü. Tabii ki bütün bunlar olacak, bir savaşın içindeyiz. Kaybımız da olacak; ama verdirdiğimiz kayıplar da olacak. Dün sayısal olarak çok kabarık miktarda füze depolarını imha edip, yok etmiştik. Tabi bunlar çıldırtıyor bunları. Ama biz tabi bunların bedelini çok daha ağır ödeteceğiz. Belki bizim bir helikopterimiz gidecek; ama onlar bunun bedelini misliyle değil kat be kat fazlasıyla ödeyecekler. Çünkü biz kararlıyız, inanıyoruz ve üstünüz. Bunu da başaracağız. Ve bu gurur verici manzara ülkemizin her şehrine ve milletimizin her ferdine çok büyük sorumluluklar yüklüyor. Her bir vatandaşımız kendi alanında daha çok çalışacak, daha çok üretecek, daha çok iş ve eser ortaya koyacak ki mücadelenin arkası boşalmasın.

\"BU STK\'LARA OTURANLAR İLANİHAYE BURADA ARTIK KALAMAYACAK\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında STK\'larla da ilgili yeni bir düzenleme yapılacağını belirterek, \"Şimdi yeni bir hazırlık var. Bu hazırlıkla da Türkiye\'de odalar birliği, aynı şekilde tabipler birliği buna benzer birçok STK\'lar, kanunla kurulmuş olanlar, bunlar yeni bir düzenlemeyle yeni bir şekil alacak ve bundan sonraki süreçte böyle devam edecek. Bu STK\'lara oturanlar ilanihaye burada artık kalamayacak. Her düşünce grubu kendi STK\'sını kurar ve o STK\'sıyla yola devam eder\" şeklinde konuştu.