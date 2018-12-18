(Geniş Haber) CHP İstanbul Adayı İmamoğlu açıklama yaptı

Gökhan ÇELİK-Güven USTA-Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA)-CHP\'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu oldu. İmamoğlu, adaylığının açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, “Bu bir başlangıç anı. Hepimiz için çok güzel günlerin başlangıcı\" dedi.

CHP\'nin 31 Mart seçimleri için açıkladığı dördüncü grup adaylar arasında İstanbul\'da vardı. Parti Meclisi\'nde görüşülen isimler arasında yer alan, CHP\'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu. İmamoğlu, resmi açıklamayı parti üyeleri ve yakınları ile birlikte Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi\'nde bulunan Başkanlık makamında öğrendi. Açıklamanın yapılması ile birlikte Başkanlık makamında büyük bir sevinç ve coşku yaşandı. İmamoğlu\'nu ilk tebrik edenler önce aile yakınları, parti üyeleri ve mesai arkadaşları oldu. Daha sonra açıklama yapmak üzere başkanlık makamından çıkan İmamoğlu, açıklamanın yapılacağı yere gelerek burada bulunan basın mensupları ile tek tek tokalaştı. Daha sonra kameraların karşısına geçen Ekrem İmamoğlu, konuşmasına başta ailesi, partisi, mesai arkadaşları ve İstanbullulara ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu\'na teşekkür ederek başladı.

İmamoğlu konuşmasını devamında \"Haberi alır almaz sizlerle paylaşmanın keyfini ve onurunu yaşıyorum. Bu bir başlangıç anı, hepimiz için önemli günlerin bir başlangıcı. Bu yönüyle önce teşekkürle başlamak istiyorum. En başta sevgili eşime, sevgili çocuklarıma, anneme, babama, kardeşime, bütün aileme. Tabi ki, Cumhuriyet Halk Partisi\'nin Beylikdüzü İlçesi Başkanı\'na, tüm üyelerine, Beylikdüzü\'müzün yeni doğmuş bebeğinden en tecrübelisine, bütün Beylikdüzü\'lü hemşerilerime, dostlarıma -onlar çünkü dostlarını, bir kardeşlerini İstanbul\'a uğurluyor- bunun keyfini onurunu yaşasınlar, bunun sahiplenmesini yaşasınlar. İstanbul İl Başkanı ve İstanbul İl Başkanlığı\'nın tüm üyelerine ve de tabi partimin tüm üst kurullarına, parti meclisine, MYK üyelerine ve en başta çok değerli Genel Başkanım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu\'na. Ve nihayetinde bu bir ulusal meseledir, çok önemli bir yerel yönetim sürecidir. Bu manada tüm İstanbullulara ve de tüm Türkiye\'ye hepinizin huzurunda yürekten teşekkür ediyorum.\" dedi.

“ÇOK KARARLI BİR SÜREÇ YAŞAYACAĞIZ\"

“Çok güzel bir süreç yaşayalım\" diyen Ekrem İmamoğlu, “İstanbullulara nasıl bir İstanbul istediğimizi anlatacağız. Dünyanın merkezi olması gereken bu güzel kentin tüm unsurlarını tüm İstanbul\'la, hatta tüm Türkiye ile, hatta tüm dünya ile paylaşacağız. Çok kararlı bir süreci yaşayacağız. Aynı zamanda erdemli, özenli, ahlaklı bir süreci, bu kampanya sürecinde tüm İstanbullulara yaşatacağımızdan bütün vatandaşlarımız emin olabilirler. Bu yönüyle hazırlıklarımızın İstanbulluların geleceği için en üst seviyede, en değerli vatandaş hazinesiyle, bu ilin yaşayanların içinde olduğu bir sürecin hep birlikte yönetileceğinden de hiç kimsenin kuşkusu olmasın. En doğru kararı vereceğine inandığımız İstanbullularla yeni bir başlangıcı ve yeni bir dönemi, yeni sözlerin söyleneceği bir süreci hep birlikte paylaşacağımızdan da yüzde yüz emin bir birey olarak, Ekrem İmamoğlu olarak İstanbulluların huzuruna çıkmış bulunmaktayım.\" ifadelerini kullandı.



“ALLAH BENİ HİÇ KİMSEYE MAHCUP ETMESİN\"

İmamoğlu, “Tüm bu kavramlarla Beylikdüzü\'nde yarattığımız sevgi ve saygı ortamıyla ifade ediyorum ki, Beylikdüzü\'nde yaşayan herkesin kalbini kazandığımız gibi tüm İstanbulluların kalbini kazanmaya geldiğimizi belirtiyor, tekrar herkese teşekkür ediyorum. Bu süreç İstanbul\'umuza ve Türkiye\'mize hayırlı olsun, Allah beni hiç kimseye mahcup etmesin.\" Şeklinde konuştu.

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