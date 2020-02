(Geniş Haber) Çavuşoğlu, Azerbaycan ve Gürcistan Dışişleri Bakanlarıyla basın toplantısı düzenledi

Cansel KİRAZ- Harun UYANIK, İSTANBUL (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mammadyarov ve Gürcistan Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani ile ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, \"Türkiye her şartta Gürcistan\'ın ve Azerbaycan\'ın sınır bütünlüğünü, toprak bütünlüğünü desteklemektedir. Hem Gürcistan\'ın hem Azerbaycan\'ın yaşadığı sorunların barışçıl bir şekilde ve uluslararası hukuka uygun şekilde toprak bütünlüğü çerçevesinde çözülmesi için her iki ülkeyle de iş birliğimizi ve çalışmalarımızı sürdüreceğiz\" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi\'nde düzenlenen basın toplantısında Çavuşoğlu sözlerine Cumhuriyet\'in 95\'inci yıl dönümünü kutlayarak başladı. Çavuşoğlu, “Bugün 3\'lü toplantılarımızda ve 2\'li görüşmelerimizde hem ikili ilişkilerimizi hem de 3\'lü bir şekilde iş birliğimizi konuştuk. En son Bakü\'deki 3\'lü toplantımızdan sonra TANAP\'ın açılışını yaptık. Şimdi Trans Adriyatik Boru Hattı\'nın açılmasıyla birlikte o bölgeden gelecek gazı Avrupa ülkelerine de ulaştırmış olacağız. Bakü- Tiflis- Kars Demiryolu sadece 3 ülkeyi birbirine bağlamıyor. Açıldığı günden bu yana hem ticari olarak hem de beşeri olarak önemli bir katkısını görüyoruz. Bakü-Tiflis- Kars projesi esasen Kuşak ve Yol Projesi\'ne entegre edilerek modern İpek Yolu Projesi\'nin çok önemli bir ayağı olacaktır\" dedi.

PARLAMENTOLAR ARASI İŞ BİRLİĞİ

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu toplantıda ulaştırma ve enerjiyle ilgili alanlarda iş birliğinin nasıl geliştirilebileceğinin de konuşulduğunu belirterek, “Yarın İran\'la 3\'lü toplantımızı yapacağız. 4\'lü toplantı Gürcistan\'da gerçekleşecek. Ekonomik iş birliğimizin yanında diğer alanlarda iş birliğimizi nasıl güçlendirebiliriz? Örneğin, parlamentolar arası iş birliği. Karşılıklı ziyaretler ve uluslararası platformda parlamenter heyetlerimizin iş birliği çok önemli. Birbirimizi desteklememiz lazım. Diğer taraftan turizm, kültür ve diğer alanlardaki iş birliğimizi de görüştük. Elmar\'ın teklifi üzerine ekonomi , ulaştırma, enerjinin dışındaki beşeri alandaki iş birliğimiz konusunda hangi adımları atarız önümüzdeki günlerde kıdemli memurlarımız bir araya gelerek bunları konuşacaklar\" şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE GÜRCİSTAN VE AZERBAYCAN\'IN SINIR BÜTÜNLÜĞÜNÜ DESTEKLEMEKTEDİR\"

“Elbette her toplantıda olduğu gibi Gürcistan\'ın Avrupa Atlantik Örgütleri\'ne entegrasyonunu destekliyoruz. Gürcistan\'ın NATO üyeliğine de en güçlü desteği veren NATO üyesiyiz\" diyen Çavuşoğlu, “Aynı şekilde kardeş Azerbaycan\'a da uluslararası platformda, her alanda destek veriyoruz. Umarım önümüzdeki günlerde oylamada EXPO\'ya da ev sahipliği yapmayı hak ederler. Türkiye her şartta Gürcistan\'ın ve Azerbaycan\'ın sınır bütünlüğünü, toprak bütünlüğünü desteklemektedir. Hem Gürcistan\'ın hem Azerbaycan\'ın yaşadığı sorunların da barışçıl bir şekilde ve uluslararası hukuka uygun şekilde toprak bütünlüğü çerçevesinde çözülmesi için her iki ülkeyle de iş birliğimizi ve çalışmalarımızı sürdüreceğiz\" dedi.

“KAŞIKÇI\'NIN CESEDİNE HENÜZ ULAŞILAMADI\"

Bir gazeteci Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu\'na Cemal Kaşıkçı soruşturmasında Suudi Arabistan Başsavcısı\'nın Türkiye\'ye gelmesi ve başsavcının İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile görüşmesini nasıl değerlendirdiğini sordu. Bakan Çavuşoğlu, \"Bu soruşturma bizim tarafımızdan derinleştirilerek, yoğunlaştırılarak devam ediyor. İsimler ortada. Türkiye\'ye kimler geldi. Kimler gitti. Arkasında kimler var. Bunların hepsinin açığa çıkması için yoğun çaba sarf ediyoruz. Başsavcılığımızın yürüttüğü soruşturmaya da bizler ve diğer kurumlarımız, emniyetimiz, istihbaratımız gerekli desteği vermektedirler. Henüz Kaşıkçı\'nın cesedine ulaşılamadı. Dolayısıyla şu anda bu cinayeti işleyenler Suudi Arabistan\'da olduğuna göre Suudi Arabistan\'ın burada sorumluluğu çok büyük. Telefonda bunu net bir şekilde söyledim\" diye konuştu.

\"BİR AN ÖNCE BU SORUŞTURMA NETİCELENSİN\"



Bakan Çavuşoğlu, \"Suudi Arabistan Başsavcısı da önceden planlandığını itiraf ediyor. Başlangıçta birçok şey inkar edildi ama yavaş yavaş hepsi itiraf edilmeye başlandı. Önceden planlanmış bu cinayetin sorumluları Suudi Arabistan\'da tutuklandı. Onların da yürüttüğü bir soruşturma var. Bu konuda başsavcıların bilgi paylaşımı ve birlikte çalışmalarının da faydasını görüyoruz. Bu işbirliğinin devam etmesi gerekiyor ama zamana yayma ya da oyalama gibi olmasın. Bir an önce bu soruşturma neticelensin. Tüm dünya merak ediyor. Tüm gerçekler ortaya çıksın ve bu gerçeklerin ortaya çıkması bakımından da dünkü ziyareti önemli buluyoruz. Onların teklifi üzerine biz hemen bu iş birliği kabul ettik\" şeklinde konuştu.

“AZERBAYCAN\'IN TÜRKİYE\'YE DOĞRUDAN YATIRIMI 15 MİLYAR DOLAR CİVARINDA\"

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mammadyarov da konuşmasında Cumhuriyet\'in 95\'inci yıl dönümünü kutladı ve bugün açılacak Yeni Havalimanı açılışına katılacağını söyledi. Uluslararası platformlarda Türkiye\'nin Azerbaycan\'a verdiği desteğe teşekkür eden Mammadyarov, soruları yanıtlarken TANAP, Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı\'nın çalışmalarına dikkat çekerek, \"Bu ay İzmir\'de Star Rafineri açıldı. Azerbaycan\'ın Türkiye\'ye doğrudan yatırımı 15 milyar dolar civarında. Bu enerji projelerinin devam edeceğini ve Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan\'a yararlı olacağına inanıyoruz. TAP\'ın 2020\'de tamamlanacağını umut ediyoruz.\" dedi.

“İSTANBUL BİLDİRGESİ İMZALANDI\"

Gürcistan Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani ise, “Ülkelerimiz arasında sadece hükümet düzeyinde değil, milletler arası iyi ilişkiler bulunmaktadır. İlişkilerin daha da pekiştirileceğini temenni ediyorum. Gürcistan, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki stratejik çalışmalar ele alındı. Bu projeleri ele alarak, daha somut projelerin gerçekleşeceğine yönelik önemli kararlar almış bulunmaktayız. Gelecekte gerçekleştireceğimiz önemli perspektifleri değerlendirmiş bulunduk\" dedi.

Zalkaliani, “Gürcistan, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki önemli projeler, toprak bütünlüğü, ülkelerin geleceği ve önemli konular değerlendirildi . Bugün İstanbul Bildirgesi imzalandı. 2017 -2019 yılları Sektörel İş Birliği Eylem Planı\'nın üzerinde duruldu. Bu formatı tekrar değerlendirdik. Enerji ve ulaştırma projelerinin üzerinde duruldu. “Tiflis Forumuö olarak adlandırılan önemli projenin hayata geçirilmesi için elimizden geleni yapacağız. Bölgesel istikrar, barış için bu forumun kullanılacağını düşünüyorumö dedi. Zalkaliani, Gürcistan ve bölgenin karşı karşıya kaldığı güvenlik tehditleri konusunda 3 ülkenin iş birliğinin sorulması üzerine, \"Gürcistan hükümeti tarafından bu anlamda çok önemli yeni barışçıl inisiyatifler de bulunuyor. Bu barışçıl inisiyatiflerin partnerlerimiz tarafından desteklenmesi bizim için fevkalade önem arz etmekte. Bu yönde Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan\'ın desteklerinin devam edeceğini temenni ederiz\" şeklinde yanıt verdi.

Konuşmaların ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mammadyarov ve Gürcistan Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani hatıra fotoğrafı çektirdi

