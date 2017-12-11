(GENİŞ HABER) BÜYÜKÇEKMECE'DE SİLAHLI ÇATIŞMA; O ANLAR KAMERADA 

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ / İstanbul DHA

Büyükçekmece\'de bir kafede iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışma kafenin dışında da davam etti. İki kişinin yaralandığı olay çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay saat 12.00 sıralarında Büyükçekmece Yavuz Sultan Selim Bulvarı üzerindeki bir kafede yaşandı. Kafedeki iki grup arasında alacak-verecek meselesi yüzünden kavga çıktı. Kavgada silahlar çekildi; çatışma çıktı. Kafenin dışına da taşan çatışmada iki kişi yaralandı.

YARALI HALDE KAÇTI

Kafenin dışında yaşananlar çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, kaçan bir kişinin vurularak yere düştüğü görülüyor. Yerden kalkmayı başaran kişi kaçmaya devam ediyor. Bu sırada çevredekilerin korku içinde saklanmaya çalıştığı görülüyor.

POLİS SALDIRGANLARI ARIYOR

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Pastane içindeki yaralı vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri kafe ve çevresinde inceleme yapıp delil topladı. Polis aralarında bir yaralının da olduğu saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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GÜVENLİK KAMERASI

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-Kaçan saldırganlar

-Bir kişinin 2 kez vurulması

-Aracına binmesi

-Havaya ateş etmesi

-Saklanan vatandaşlar

AKTÜEL GÖRÜNTÜLER

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-Pastaneden görüntü

-Mermi izleri

-Boş kovanlar

-Görgü tanığı ile röportaj

-Detaylar



11.12.2017 - 12.57 - Haber Kodu : 171211060



