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 (GENİŞ HABER) BÜYÜKÇEKMECE'DE KİMYASAL ATIK DÖKEN KAMYON ŞOFÖRÜ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ 

- Kamyonun sahibi, sürücüye tepki gösterdi

24 Nisan 2018 15:27

- Kamyonun sahibi, sürücüye tepki gösterdi.
 
Haber - Kamera: Alper KORKMAZ  / İSTANBUL DHA
Büyükçekmece\'de göl havzasına kimyasal atık dökülmesi olayı ile ilgili gözaltına alınan kamyon şoförü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

GÜVENLİK KAMERASINDAN TESPİT EDİLDİ
19 Mayıs Mahallesi Eski Karağaç yolu kenarında göl havzasına pazar günü kimyasal atık dökülmüştü. Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güzergahlardaki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek atığın Esenyurt\'ta bulunan bir tekstil firmasından yüklendiğini tespit etti.  Bunun üzerine tespit edilen kamyonunun GPS kayıtlarını da inceleyen polis ekipleri dökümün  kamyon şoförü E.G. (56) tarafından yapıldığını belirledi. Gözaltına alınan E.G. bugün emniyetteki işlemlerinin ardından \"Çevreyi kasten kirletme\" suçundan  Büyükçekmece Adliyesi\'ne sevk edildi. 

KAMYON SAHİBİNDEN TEPKİ
Polis ekipleri tarafından emniyetten çıkarıldığı sırada şoför E.G.\' ye kamyonun sahibi tepki gösterdi. Kendinden habersiz şekilde şoförün yükleme ve döküm yaptığını söyleyen kamyon sahibi , \"Utanmıyor musun? Ben sana ekmek veriyorum. İş veriyorum\" diye bağırdı. Atık maddeyi döken kamyon şoförü basın mensuplarının neden döktünüz sorusuna ise \"Kanıtladınız mı? diyerek yanıt verdi. 
Kimyasal maddenin Kriminal Polis Laboratuvarı\'nda yapılan incelmesinde, Demir2 Sülfüt ve Heptohidrot maddesi olduğu ve kot taşlama fabrikalarında kullanıldığını tespit etmişti. 


Görüntü Dökümü:
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-Şöforun adliyeye sevk edilişi
-Kamyon sahibinin tepkisi
-Polis aracının gidişi
-Emniyetten görüntü

-Olay yerinde çekilen görüntüler


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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