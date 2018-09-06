(geniş haber)- BAYRAMPAŞA'DA ALT GEÇİDE SIKIŞAN KAMYON TRAFİĞİ FELÇ ETTİ





Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN - Murat SOLAK / İSTANBUL DHA

Bayrampaşa\'da atık kağıt yüklü bir kamyonun alt geçide sıkışması sonucu Maltepe Caddesi\'nde trafik akışı çift yönlü olarak durdu. Kamyonun üzerinden dökülen atık kağıt balyaları nedeniyle iki araçta maddi hasar oluştu.

Olay, Bayrampaşa Maltepe Caddesi\'nde bulunan alt geçitte, saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, atık kağıt yüklü, 41 LH 583 plakalı kamyon sürücüsü, cadde üzerindeki alt geçitten geçmek isterken kamyon alt geçide sıkıştı. Balyalar halinde bulunan atık kağıtlar yola saçıldı. Kamyonun arkasında ve karşı yönde seyreden iki araçta küçük çapta maddi hasar meydana geldi. Kazanın ardından yol çift yönlü trafiğe kapatılırken, kaza nedeniyle Maltepe Caddesi\'nde uzun araç kuyruğu oluştu.



\"BALYALARI HESAP EDEMEDİK\"

Alt geçide sıkışarak kaza yapan kamyonun sürücüsü, gazetecilere yaptığı açıklamada, kamyondaki balyaların yüksekliğini hesaplayamadığını ve alt geçit girişindeki yükseklik sınırı uyarısını da görmediğini ifade etti. Kamyondan yola saçılan atık kağıt balyalarının hasara yol açtığı araçlardan birinin sürücüsü ise, kamyonun sıkışacağını anladığı için frene bastığını, yine de aracının ön kısmına atık kağıt balyası yıkıldığını söyledi. Kaza nedeniyle kapanan yol, belediye ekiplerince temizlenmesi ve kamyonun yoldan çekilmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.



Görüntü Dökümü:

- Alt geçide sıkışan kamyon

- Yola saçılan atık kağıtlar

- Trafik yoğunluğu

- Ekiplerin çalışmaları

- Kamyon sürücüsü ve aracında hasar oluşan sürücü ile röportajlar

- Yolun temizlenmesi

- Yolun trafiğe açılması

- Genel ve detay görüntüler

06.09.2018 - 13.10 Haber Kodu : 180906097