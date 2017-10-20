(geniş haber) Bayrampaşa Çevik Kuvvetin işgali davasında mütalaa verildi

Ümit TÜRK /İSTANBUL,(DHA) FETÖ/PDY\'nin 15 Temmuz 2016\'daki darbe girişimi sırasında, 1 kişinin şehit olduğu, 16 kişinin de yaralandığı Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü\'nü işgal girişimiyle ilgili 18\'i rütbeli 58 askerin yargılandığı davada savcı, mütalaasını verdi. Savcı, 58 sanığın tamamı hakkında, \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\" suçundan 1\'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Mütalaada, \"Her Türk askerinden Şehit Ömer Halisdemir\'in kahramanlığı beklenmekte iken hain girişime emir komuta savunması ile destek vermek ya da direnç göstermemek kabul edilemez olup karşılıksız kalmaması gerekir\" denildi.



İstanbul 24 Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı\'nda görülen duruşmada 18 tutuklu sanık ile avukatları hazır bulundu. Duruşma savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.





MÜTALAADA \"ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR\" VURGUSU



Mütalaada, erlerin tatbikat ve terör saldırısı olduğu gerekçesiyle birliklerinden dışarı çıkarıldıklarını söylemişlerse de, eyleme katılan tüm askerlerin olaydan bir süre sonra haberlerinin olduğunu kabul etmek gerekmektedir. Zira aksini düşünmek hayatın olağan akışına aykırıdır. Yanı başında \'ordu yönetime el koydu\' şeklinde halka hitap eden komutanını duyan ve bunun ne anlama geldiğini bilmeyen sanığın akli melekelerinden şüphe edilir. Her Türk askerinden Şehit Ömer Halisdemir\'in kahramanlığı beklenmekte iken hain girişime emir komuta savunması ile destek vermek ya da direnç göstermemek kabul edilemez olup karşılıksız kalmaması gerekir\" ifadelerine yer verildi.





\"TÜRK ASKERİNİN GÖREVİ, BU EMRİ VERENİ...\"



Türk askerinin her şeyden önce Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, TBMM\'ye, Cumhurbaşkanına ve hükümetine bağlı olduğuna dikkat çekilen mütalaada, \"Bu kurumları ortadan kaldırmaya yönelik verilen bir emre, \'emir kimden gelirse gelsin\' hiçbir şart altında uyulmaz. Türk askerinin görevi bu emri vereni ve böyle bir emri uygulayanı derhal derdest etmek ve etkisiz hale getirmektir\" denildi.





İSTENEN CEZALAR



Mütalaada, anlatılan bu sebeplerden dolayı 18\'i rütbeli 40\'ı er olmak üzere tüm sanıkların, \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\" suçundan1\'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.



Mütalaada tutuklu sanıklar eski Albay Yusuf Sari hakkında ayrıca, Ümit Yolcu\'nun öldürülmesi eyleminden dolayı \"Kasten öldürme\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile \"5 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs\", \"Tehdit\", \"Kasten yaralama\", \"Vücutta kemik kırığına neden olacak şekilde kasten yaralama\" suçlarından toplamda, 110 yıldan 180 yıla kadar hapis cezası talep edildi.



Sanık eski Yarbay Kadir Yıldız hakkında da ayrıca, Ümit Yolcu\'nun öldürülmesi eyleminden dolayı \"Kasten öldürme\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile \"5 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs\", \"Tehdit\", \"Kasten yaralama\", \"vücutta kemik kırığına neden olacak şekilde kasten yaralama\" suçlarından toplamda, 106 yıldan 154 yıla kadar hapis cezası talep edildi.



Tutuklu sanık eski Uzman Çavuş Yusuf Boz hakkında ise ayrıca, müşteki Osman Dağ\'a yönelik eyleminden dolayı 4,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.





KARAR DURUŞMASI SİLİVRİ\'DE GÖRÜLECEK...



Mütalaanın okunmasının ardından sanık ve avukatları mütalaaya ilişkin beyanda bulunmak üzere süre istedi. Mahkeme ara kararında, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmaların 12,13,14,15 Aralık\'ta Silivri Cezaevinde görülmesine karar verdi.



