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 (geniş haber) Başbakan Yıldırım'dan Zeytin Dalı Harekatı Açıklaması

İhsan YALÇIN - Enver ALAS - İSTANBUL,(DHA) BAŞBAKAN Binali  Yıldırım, Kasımpaşa-Hasköy Tüneli Açılış Töreni'ne katıldı

27 Ocak 2018 17:07

İhsan YALÇIN - Enver ALAS - İSTANBUL,(DHA)
BAŞBAKAN Binali  Yıldırım, Kasımpaşa-Hasköy Tüneli Açılış Töreni\'ne katıldı.
Yıldırım törende yaptığı konuşmada \"Zeytin Dalı\" harekatına değindi. 
Başbakan Yıldırım, \"Bu günlerde ülkemiz Güney sınırlarından bazı tacizlere, saldırılara maruz kalıyor. Ve buna karşı Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, milletimizin başına bela olan eşkıya sürülerine hak ettiği dersi vermek için Afrin\'de. Orada terörün başını ezene kadar bu faaliyetler sürecek. Kim ne derse desin hudutlarımızı güvenliği, milletimizin can ve mal emniyeti  tam olarak sağlanana kadar bu operasyonlar sürecek. Asla ve asla Güney sınırlarımızda bir terör kuşağı oluşmasına müsaade etmeyeceğiz.  Allah Mehmetçiklerimizin yar ve yardımcısı olsun\" dedi.
Yıldırım, tünelle ilgili yaptığı açıklamada ise  \"Bir yandan İstanbul Büyükşehir Belediyemiz, diğer yandan çeşitli bakanlıklarımız, Hükümetimiz olmak üzere günden güne İstanbul\'un bir dünya markası şehir olması için yeni eserler inşa ediyor, İstanbul\'un eşsiz tarihini gün ışığına çıkartıyoruz. Bugün İstanbul\'a olan hizmet sevdamızın ortaya koyduğu eserlerden birini, bu tünellerin açılışını gerçekleştiriyoruz\" deiye konuştu. Tünelin hizmete girmesiyle Şişhane\'den, İplikçi\'den gelen trafiğin, doğrudan bu tüneller vasıtasıyla Birinci Çevre Yolu ve İkinci Çevre Yolu\'na katılacağını belirten Başbakan  Yıldırım, \"Bugün günlük 4 bin olan miktarı 10 kat artacak ve İstanbul\'un bu bölgedeki trafiğine önemli bir rahatlama sağlayacaktır\" diye konuştu.

(fotoğraflı)

 

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