(GENİŞ HABER) BAKIRKÖY'DE YOL GÖLE DÖNDÜ, ARAÇLAR MAHSUR KALDI 

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI- Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA)

Bakırköy Basınköy Mahallesi İstanbul Caddesi\'nde aşırı yağış nedeniyle yolu su bastı. Bir hafif ticari araç, bir minibüs ile bir kamyonet su birikintileri içerisinde mahsur kaldı. Bazı araçlar ise su birikintilerini geçerek ilerlemeye devam etti. Su birikintileri içerisinden geçen otobüslerde bulunan yolcuların yaşanan su baskınını meraklı gözlerle izledikleri görüldü. Mahsur kalan araç sürücüleri durumu itfaiye ve belediye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen İSKİ ekipleri suyun içine girerek yolda bulunan rögar kapaklarını kontrol etti.

MİNİBÜS SUYA SAPLANDI

Su birikintisini hızla geçmeye çalışan bir minibüs suların içerisine saplandı. Aracın camından dışarıya çıkan sürücü belediye ekiplerinden yardım istedi. Minibüs sürücüsü bir belediye görevlisinin yardımıyla aracını iterek suların arasından kısa sürede kurtardı.

TAHLİYE 2 SAAT\'TE BAŞLADI

Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı ekipler yolda bulunan suyu tahliye etmeye başladı. İSKİ ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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-Yolda kalan araçlar

-Su birikintisinden görüntü

-Birikintiden geçen araçlar

-Sudan geçen otobüsteki yolculardan görüntü

-Minibüs sürücüsünün aracın camından dışarıya çıkması

-Sürücünün aracından suların içerisine atlaması

-Minibüs sürücüsü ve belediye işçisinin minibüsü iterek sudan çıkartması

-Belediye işçilerinin rögar kapağı araması

-İSKİ\'nin su tahliye araçlarının olay yerine gelmesi

-Suda kalan araçlardan görüntü

-Genel ve detaylar



