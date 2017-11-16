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 (GENİŞ HABER) BAHÇELİEVLER’DE AVM'YE ÖZEL HAREKAT OPERASYONU GÜVENLİK KAMERASINDA 

  * Suç örgütü üyelerinin aramadan geçirilmeden AVM'ye girdikleri ortaya çıktı

16 Kasım 2017 16:56

 

* Suç örgütü üyelerinin aramadan geçirilmeden AVM\'ye girdikleri ortaya çıktı. 

Haber-Kamera: İstanbul DHA
Şirinler çetesi olarak bilinen suç örgütünün lideri Mehmet Sabri Şirin\'le birlikte 8 kişinin gözaltına alınma anı, güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. 
2 Kasım günü İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saat 18.30 sıralarında Bahçelievler\'de bir AVM\'de bulunan restorana operasyon düzenlemişti. Özel Harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonda, polis tarafından aranan Mehmet Sabri Şirin\'in de aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alınmıştı. 
Polis baskınının güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı. 
Kemara kayıtlarında suç örgütü üyelerinin AVM\'ye, güvenlik şefinin yardımıyla, üst araması yapılmadan girme anları da yer alıyor. Baskında şüphelilerin üstlerinde tabancalar ele geçirilmişti.

Görüntü Dökümü:
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(GÜVENLİK KAMERASI)
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-Şüphelilerin üst araması yapılmadan AVM\'ye girmeleri
-Özel harekat ekiplerinin baskın anı


16.11.2017 - 13.40 - Haber Kodu : 171116102
 

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