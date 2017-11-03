(Geniş Haber) AVM restoranında suç şebekesine baskın: 8 gözaltı

İbrahim AKTÜRK-Murat SOLAK-Taner YENER-Çağatay KENARLI-Mehmet İlkay ÖZER-Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,(DHA)-BAHÇELİEVLER\'de bulunan bir AVM\'nin restoranında, Şirinler çetesi olarak bilinen suç örgütünün lideri Mehmet Sabri Şirin\'le birlikte 8 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saat 18.80 sıralarında Bahçelievler\'de bir AVM\'de bulunan restorana operasyon düzenledi. Boşaltılan alışveriş merkezine Özel Harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonda, polis tarafından aranan Mehmet Sabri Şirin\'nin de aralarında bulunduğu 8 kişiyi yere yatırılarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramalarında tabancalar ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 kişi Vatan Caddesi\'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. Polis ekipleri, AVM\'nin otoparkında bulunan şüphelilere ait araçlarda da aramalar yaptı. Olay yeri inceleme ekipleri, AVM ve otoparkında şüphelilere ait araçlarda detaylı inceleme yaptı. Ele geçirilen malzemeler delil torbasına konularak emniyete götürüldü. 5 saat süren çalışmalar saat 23.30\'da sonlandırıldı.

GÖRGÜ TANIKLARI ANLATTI

Görgü tanıkları, \"Biz spor yapıyorduk, polisler silahlarıyla yukarı çıktı. Anlayamadık ne olduğunu. Panik yaptık. İçeride şüpheli 2-3 kişi var, onları arıyorlarmış. İçeride bizi 1 saat kadar beklettiler, şimdi yeni çıkardılar\" dedi.

OPERASYON ANI KAMERADA

Operasyon anı bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Özel harekat polislerinin AVM otoparkının girişinde şüphelilere silah doğrulttuktan sonra bir şüpheliyi gözaltına aldıkları görülüyor.

(FOTOĞRAF)