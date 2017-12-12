Geniş haber // Arnavutköy'de fabrika yangını: Bitişikteki Kuran kursu tahliye edildi

İbrahim AKTÜRK - Murat SOLAK / İSTANBUL, (DHA) - ARNAVUTKÖY\'de, koli üreten bir fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yangın saat 14.30 sıralarında İmrahor Mahallesi\'ndeki koli üreten tek katlı fabrikada çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü ve fabrikanın tamamını sardı. Fabrika çalışanları durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını güçlükle kontrol altına aldı. Fabrikanın çevresindeki demir saclar iş makinelerinin yardımıyla kırıldı ve itfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale etti.

BİTİŞİKTEKİ KURAN KURSU ÖĞRENCİLERİ TAHLİYE EDİLDİ

Dumanlar, yan tarafta bulunan evleri ve fabrikanın bitişiğindeki Kuran kursunu da etkiledi. Buradaki öğrenciler hemen tahliye edildi. Kuran kursundaki öğrenciler, yangını fark ettiklerini ve hemen dışarıya çıktıklarını anlattı.

Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

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