(GENİŞ HABER) Ali Yıldırım: "Aykut Kocaman takımının başında"

\"Osmanlıspor maçından sonra demoralize olmuştu. Son iki haftada son dakikada yenilen goller hocayı üzdü. Kendisiyle konuştuk ve döndü\"

\"Şu an için bir kadro dışı kararımız yok. Kadroyla ilgili kararı Aykut Kocaman verecek\"

\"Fenerbahçe bu günleri taraftarıyla, camiasıyla, formasıyla aşacak ve şampiyon olacak\"

Hakan TARHAN - Cüneyt CENGİZ - İSTANBUL / DHA

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Ali Yıldırım, Osmanlıspor maçının ardından istifa sinyali veren teknik direktör Aykut Kocaman\'ın çok üzüldüğünü ancak görevinin başında olduğunu söyledi. Yıldırım, 3 gündür polemik haline gelen kadro dışı konusunda da, \"Şu an için bir kadro dışı kararımız yok. Kadroyla ilgili kararı Aykut Kocaman verecek\" dedi.

Ali Yıldırım, Can Bartu Tesisleri\'nde teknik direktör Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen idmanından önce basın mensuplarıyla sohbet etti.

\"AYKUT KOCAMAN TAKIMININ BAŞINDA\"

Aykut Kocaman\'ın takımının başında olduğunu dile getiren Yıldırım, \"Cumartesi günü maçtan sonra hocamız basın toplantısında açıklamalar yapmış. Sonra benim bilgim dahilinde 2 günlük tatile gitti. Hocamız bugün de döndü ve takımının başında\" dedi.

Futbolculara yönelik herhangi bir ceza kararı alıp almadıklarının sorulması üzerine ise Yıldırım, \"Şu ana kadar öyle bir şey yok. Onu hoca ile görüşün. Neticeler başarısız olunca spekülasyonların yapılması normal. Şu anda ceza durumu olmadı\" şeklinde konuştu.

\"GÜVENMESEK TAKIMIN BAŞINA GETİRMEZDİK\"

Kayserispor ve Osmanlıspor maçlarında son dakikada yenilen gollerle yaşanan puan kayıplarının Aykut Kocaman\'ı üzdüğünü sözlerine ekleyen Fenerbahçe Asbaşkanı Yıldırım, \"Osmanlıspor maçından sonra demoralize olmuştu. Son iki haftada son dakikada yenilen goller hocayı üzdü. Kendisiyle konuştuk ve döndü. Güvenmesek takımın başına getirmezdik. Fenerbahçe bu günleri taraftarıyla, camiasıyla, formasıyla aşacak ve şampiyon olacak\" diye konuştu.

Ali Yıldırım, ocak ayında transfer yapıp yapmayacakları yönündeki bir soru üzerine de, \"İnşallah olur. Fenerbahçe\'nin ihtiyacı varsa yapılır\" ifadelerini kullandı.

Yıldırım son olarak, sakatlığı sebebiyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Hollandalı Robin van Persie ile ilgili, \"Van Persie ile ilgili çok iyi şeyler düşünüyoruz. İyileşip sahalara dönmesini bekliyoruz\" dedi.