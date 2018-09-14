/geniş haber/ 3. Havalimanında işçi eylemine jandarma müdahalesi

Gökhan ÇELİK - Güven USTA - İstanbul DHA - İSTANBUL\'da 3. Havalimanı inşaatında çalışma koşullarını protesto eden işçiler, iş bırakma eylemi yaptı. Yüzlerce işçi, yönetim binası önünde toplandı. Sloganlar atan işçiler, çalışma koşullarının düzeltilmesini talep etti. Eylem yapan işçilere jandarma biber gazı ile müdahale ederek dağıttı.

JANDARMA MÜDAHALE ETTİ

3. Havalimanı inşaatında çalışan sabah saatlerinde iş bırakarak yüzlerce işçi yönetim binası önünde toplandı. Bu sırada olay yerine çok sayıda jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa bir süre sonra işçiler ile jandarma arasında gerginlik yaşandı. Jandarma, işçilere tazyikli su ve biber gazı ile müdahale etti. Müdahaleden kaçmaya çalışan bazı işçiler düşerek yaralandı bazıları da gazdan etkilendi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla revire kaldırıldı. Öğle saatlerine işçilerin kaldığı Akpınar kampına çok sayıda çevik kuvvet ve TOMA sevk edildi.

EYLEMLERİNE SON VERDİLER

Bir süre sonra işçiler, İstanbul Yeni Havalimanı işletmecisi İGA\'nın İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu ile görüştü. Samsunlu\'yla görüşen işçilerin gerekli tedbirlerin alınacağının belirtilmesi üzerine eylemlerine son verdikleri öğrenildi.

(FOTOĞRAF)