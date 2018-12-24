(geniş haber) 25 Aralık kumpas davası'nda karar açıklandı 

Yüksel KOÇ-Serpil KIRKESER / İSTANBUL (DHA)-FETÖ/PDY\'nin takipsizlikle sonuçlanan 25 Aralık soruşturmasında usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla yargılanan eski Mali Şube Müdürü Yakup Saygılı\'nın da aralarında bulunduğu 13\'ü tutuklu 71 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme heyeti, 10 sanığı \"Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs\" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

KARAR DURUŞMASI YAPILDI

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi\'nin Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları yerleşkesinin karşısındaki duruşma salonunda yapılan karar duruşmasına 13 tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar katıldı. Duruşmada son sözleri sorulan sanıklar beraatlerini talep etti. Son sözlerin alınmasının ardından karar için duruşmaya ara verildi.

10 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI

Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, 25 Aralık soruşturmasını yürüten eski Mali Şube Müdürü Yakup Saygılı, yardımcısı Kazım Aksoy ile diğer sanıklar Yasin Topçu, Mahir Çakallı, Arif İbiş, Mustafa Demirhan, Mehmet Habib Kunt, İbrahim Şener, Mehmet Fatih Yiğit ve Mehmet Akif Üner\'i, \"Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs\" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

131 YIL CEZA ALDILAR

Sanıklar Yakup Saygılı, Kazım Aksoy, Mehmet Akif Üner, Yasin Topçu, Arif İbiş, Mehmet Fatih Yiğit, Mehmet Habib Kunt ve İbrahim Şener, \"Özel hayatın gizliliğini ihlal\" ve \"Usulsüz dinleme\" suçlarından 127\'şer yıl 4\'er ay 15\'er gün, Mustafa Demirhan da 131 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırıldı.

Sanıklar Sabri Kızılkaya, Hayrettin Can ve Cihan Kasak, \"Terör örgütüne üye olmak\" ve \"Haberleşmenin gizliliğini ihlal\" suçlarından 43\'er yıl 6\'şar ay, Murat Kaya 30 yıl, Ercan Taş 42 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldılar. İsmail Arpacı ve Mehmet Sait Sevinç aynı suçlardan 16 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırıldılar.

Sanıklar Ufuk Sağdıç, Şakir Parpar, Mehmet Yavuz, Raif Bektaş, Hüseyin Tokgöz, Turgay Dükenmez, Emre Civan, Kamil Murat Adanır, Fatih Aydın, Mehmet Balı, Gürkan Tok, İsa Karayiğit, Kamil Murat Adanır, Hasan Serdar Koçyiğit, Volkan Demirdelen, Burhan İnönülü, Mahmut Uçar, Turan Güler, Ahmet Usta, Yusuf Ayyıldız, Yalçın Aksoy, Ulvi Şahin ise çeşitli suçlardan 2 yıl 6 aydan 19 yıl 6 aya kadar değişen oranlarda hapis cezası ile cezalandırıldılar.

11 SANIK HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI VERİLDİ

Mahkeme, kararla birlikte sanıklar Mahir Çakallı, İsmail Arpacı, Mehmet Sait Sevinç, Şakir Parpar, Yasin Topçu, Mehmet Akif Üner, Sabri Kızılkaya, Ufuk Sağdıç, Murat Kaya, İsa Karayiğit ve Mahmut Yavuz\'un tutuklanmalarına karar verdi.

GÜLEN\'İN DE ARALARINDA BULUNDUĞU 6 FİRARİ SANIĞIN DOSYASI AYRILDI

Mahkeme heyeti, firari sanıklar FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, Hüseyin Korkmaz, eski Emniyet Müdürü Hamza Tosun, Sinan Dursun, Engin Filiz ve Sinan Sağyalavaç\'ın dosyasının ayrılmasına karar verdi.