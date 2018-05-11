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(geniş haber)- 2 FETÖ soruşturmasında 300 askere gözaltı kararı

Özden ATİK / İstanbul,(DHA) FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik 2 ayrı soruşturmada, 211'i muvazzaf 300 asker hakkında gözaltı kararı verildi

11 Mayıs 2018 15:07

Özden ATİK / İstanbul,(DHA)
FETÖ\'nün Türk Silahlı Kuvvetleri\'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik 2 ayrı soruşturmada, 211\'i muvazzaf 300 asker hakkında gözaltı kararı verildi. 150 asker gözaltına alındı. 200 şüphelinin ankesörlü telefon üzerinden abi-imam adı verilen örgüt yöneticileriyle görüştüğü 100 şüphelinin ise gözaltına alınanlarının ifade ve teşhisleriyle ortaya çıkarıldığı öğrenildi. 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu\'nca yürütülen soruşturma kapsamında, TSK\'ya sızdığı belirtilen 211\'i muvazzaf 300 asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine yapılan operasyonda 150 asker gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri İstanbul Emniyet Müdürlü Terörle Mücadele Şubesi\'nde devam ediyor. 

İLK SORUŞTURMADA 200 YAKALAMA KARARI
Soruşturma kapsamında Üsküdar Bulgurlu\'da bulunan bir kuruyemişçideki sabit hattı kullanan abi-imam olarak tabir edilen yönetici düzeyindeki örgüt üyelerinin aynı kuvvet ve rütbeye mensup 353 askerle irtibat kurduğu tespit edildi. 128 askerin 15 Temmuz darbe girişiminden veya örgüt mensubiyet nedeniyle ülke genelinde başka soruşturmalar kapsamında tutuklu olduğu, 24\'ünün itirafçı olduğu, 1\'inin ölüm kaydı bulunduğu kaydedildi. Geriye kalan 200 asker hakkında da bugün yakalama kararı çıkartıldı.

İKİNCİ SORUŞTURMADA 100 YAKALAMA KARARI 
TSK Yapılanmasına yönelik ikinci soruşturmada ise, sivil unsurların ifade ve teşhislerinde örgüt mensubu olarak kod adı alan TSK\'ya sızmış 100 askerin tespit edildiği, bunlardan 90\'ının abi-imamlarlar market, büfe,lokanta gibi işletmelerde kurulu olan 470\'i İstanbul\'da, 3 bin 421\'inin ise diğer illerdeki sabit hatlarla irtibat kurdukları kaydedildi. Bu 100 askerden 82\'sinin muvazzaf 7\'si ihraç, 7\'si TSK\'dan ayrılmış, 4\'ünün ise darbe girişimi sonrasında kapatılan askeri okul öğrencisi olduğu belirtildi. 



 

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