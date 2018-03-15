(geniş haber)- 15 Temmuz'da Topkule'deki olaylarla ilgili yeni görüntüler

Serpil KIRKESER / İstanbul,(DHA)

15 TEMMUZ darbe girişimi öncesinde 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı\'nda yapılan toplantı, darbe teşebbüsü günü tugayda yaşananlar ve burada darbecilerle çatışan Piyade Kurmay Albay Sait Ertürk\'ün de aralarında bulunduğu, 4 kişinin şehit edilmesi ile A Haber televizyon kanalını işgal teşebbüsüne ilişkin 50\'si tutuklu 132 sanığın yargılandığı dava dosyasına yeni görüntüler ulaştı.

11 DAKİKA 32 SANİYELİK GÖRÜNTÜ DOSYAYA GİRDİ

Dava dosyasına giren 11 dakika 32 saniyelik görüntülerde 14 Temmuz 2016 tarihinde yapılan darbe teşebbüsü planlama

toplantısı ile 15 Temmuz 2016 tarihinde darbe girişimi esnasında Topkule Kışlası\'nda yaşanan hareketliliğe yer veriliyor.

ESKİ İL JANDARMA KOMUTANI KIŞLADA

14 Temmuz 2016 tarihinde saat 11.25\'de Murat Yanık, Uzat Şahin ve Mehmet Murat Çelebioğlu ile eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Albay Gürcan Sercan\'ın kışlaya girmesi görüntülere yansıyor. 14.45\'de darbe planlayıcılarının kışladan ayrıldığı anların da yer

aldığı görüntülerde yine 15 Temmuz 2016\'da Topkule Kışlası\'nda ikinci darbe planlama toplantısı yapıldığı ve 10.51\'de

yine Mehmet Murat Çelebioğlu, Uzay Şahin ve Murat Yanık\'ın sivil kıyafetlerle kışlanın koridorlarında görüntülere yansıyor.

BAŞLIK VE SİLAHLARLA KARARGAH KORİDORLARINDA DOLAŞIYORLAR

15 Temmuz 2016 günü saat 201.14\'de kışlada yaşanan hareketliliğin yer aldığı görüntülerde, Tugay Komutanı Mehmet Nail Yiğit,

Yarbay Osman Akkaya ve diğer subayların, 20.14\'te hücum yeleği, kompozit başlık ve silahlarla karargah koridorlarında

görüntülendikleri kayıtlara, 15 Temmuz akşamı 23.33\'te Tugay Komutanı Mehmet Nail Yiğit\'in kışlayı terk etmesi de yansıyor.

Saat 23.20\'de darbeci subayların eylemler için haber merkezinden ayrılmaları yer alıyor. Yarbay Fatih Sönmez\'in yaralı olarak 00.47\'de haber merkezine girmesi, Sönmez ile Astsubay Cüneyt Demirbağ\'ın 00.59\'da revire gittikleri de yine kameralara yansıyor.

BASKINA GİDİŞLERİ KAMERADA

Görüntülerde saat 01.56\'da Vatan Caddesi\'ne helikopter ile inmeye çalışan ekibin haber merkezine dönüşü, 02.22\'de de A Haber TV kanalına işgal için giden ekibin haber merkezine dönüşü görüntülere yansıyor. Yine aynı görüntülerde saat 02.36\'da helikopter ile Doğan Medya Center binasına giden askerlerin haber merkezinden çıkışları ile dönüşleri de yer alırken, darbeci subaylar ile helikopter personllerinin haber merkezinde saat 04.20\'detoplanmaları da yer alıyor.

HELİKOPTERLE YUNANİSTAN\'A KAÇAN DARBECİLER

Albay Davut Ala ve Albay Sait Ertürk komutasındaki vatansever unsurların saat 04.43\'de komutanlık binasına gelişlerinin de yansıdığı görüntülerde darbeci askerlerin çatışmak için haber merkezinden çıkışları da 04.30\'da yine görüntülere yansıyor. Görüntülerde, çatışmanın 04.36\'da başladığı an ile yüzbaşı Sedat Çelik\'in de çatışmanın olduğu yöne bir kaç kez hedef aldığı anlarda görülüyor.Sabaha doğru darbeci askerlerin kışladan kaçışları ile Yunanistan ülkesine kaçan darbeci helikopter personelinin saat 04.52\'de kışladan kaçışı da yine görüntülere yansıyor. Vatansever unsurların siper olarak kullandığı tank da ile Yarbay Bayram Bekdemir\'in 09.26\'da yarı çıplak şekilde yakalanması da görüntülerde yer alıyor. Kışla içerisindeki askerlerin teslim alınmaları

ve emniyet güçlerinin saat 09.17\'dekışlaya girişleri de yine görüntülere yansıyor. Öte yandan İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın bugün 18. duruşması tahliye taleplerinin alınması ile devam ediyor.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede darbe teşebbüsüne destek için bölgeye giden aralarında rütbelilerin de bulunduğu 132 sanığın \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\", \"Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs\", \"TBMM\'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs\" ve \"silahlı terör örgütüne üye olmak\" suçlarından 3\'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15\'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor. İddianamede darbe girişiminin karşısında durmak ve kışla güvenliğini sağlamak amacıyla hareket eden Albay Sait Ertürk ve şikayetçi Albay Davut Ala\'nın, emniyet güçleri ile koordine sağlanarak, kışladaki darbeci askerleri teslim almak için zırhlı araçların korumasında Topkule Kışlası\'na girdikleri belirtiliyor. İddianamede, kışladaki darbeci askerlerin emniyet güçlerinin üzerine yoğun şekilde ateş etmeye başlaması üzerine çıkan çatışmada, polis memuru Serdar Gökbayrak ve Albay Sait Ertürk\'ün vurularak şehit olduğu, 5 polis memurunun da yaralandığı ifade ediliyor. Topkule Kışlası\'ndan darbecilere destek olmak için hareket eden ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi\'nin içerisine inmeye çalışan helikoptere, emniyet güçlerince ateş açıldığı belirtilen iddianamede, inmek için uygun bir alan arayan helikopterden alçalma esnasında kalabalığın üzerine ateş edildiği ve açılan ateş sonucu darbe girişimini engellemeye çalışan Mehmet Güder\'in şehit olduğu kaydediliyor. 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı\'ndan A Haber televizyon kanalının işgali için hareket eden şüphelilerin önünün, TEM Otoyolu\'nda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde Gaziosmanpaşa TIR garajı mevkisine geldiklerinde, polisler ve vatandaşlar tarafından kesildiği belirtilen iddianamede, şüphelilerin polislerle ve vatandaşlarla yolun açılması hususunda girdikleri tartışma sırasında şüphelilerce ateş edilmesi üzerine olay yerinde bulunan ve darbe girişimini engellemek amacıyla sokağa çıkan Servet Asmaz\'ın yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği anlatılıyor. İddianamede, 4 kişinin şehit edilmesi ile polis ve vatandaşların yaralanmasına ilişkin 36 şüpheli hakkında \"kasten öldürmek\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve \"kasten öldürmeye teşebbüs\" suçundan da müebbet hapis cezası isteniyor.



DHA İSTANBUL - (geniş haber)- 15 TEMMUZ\'DA TOPKULE\'DEKİ OLAYLARLA İLGİLİ YENİ GÖRÜNTÜLER