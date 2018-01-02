(Geniş Haber) - Zorunlu arabuluculuk başladı

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA) İŞÇİ ve işverene dava açmadan önce arabuluculuk şartı getiren yasanın zorunlu hale getirilmesinin ardından vatandaşlar arabuluculuk merkezlerine başvurmaya başladı. Uygulamanın 1 Ocak 2018\'de başlamasıyla birlikte Bakırköy Adliyesi\'nde bulunan Arabuluculuk Merkezi\'ne de gün boyu vatandaşlar başvuruda bulundu.

AVUKAT ARABULUCU GÜNGÖR: ARABULUCUYA GİDİLMESİ ZORUNLULUĞU BAŞLADI

Arabulucu Merkzi\'nde görevli Avukat Solmaz Güngör “İşçi işveren arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde arabuluculuk, 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle önce arabulucuya gidilmesi zorunluluğu başladı. Daha önce arabulucuya gitme yolu şimdi artık zorunlu hale geldi. 1 Ocak 2018\'den sonra iş ve işveren arasındaki iş kazası ve meslek hastalığı dışındaki tüm uyuşmazlıklarda taraflar önce bir arabulucuya gitmek zorunda. İlk 2 saate kadar devlet bunun ücretini ödüyor arabulucuya 2 saat sonunda taraflar anlaşırsa bir tutanak tutuluyor. Bu tutanak mahkemeden şerh alınarak mahkeme kararı hükmüne çevirebilirsiniz. İcra edilebilirlik şerhi alınarak mahkeme kararı hükmünde sayılabilir bu belge. Tarafların anlaşamamaları halinde anlaşamama tutanağı düzenleniyor. Bu belgeyle beraber davalarını açabiliyorlar\" dedi. Zorunlu arabuluculuğun 1 Ocak 2018\'de başlaması gerekirken, dün tatil olduğu için bugün başladığını kaydeden avukat Güngör, bugün çok yoğunluk yaşandığını belirtti. Güngör avukat arabulucu olduğunu, iş hukukunda uzmanlık eğitimi de aldığını ifade etti.

TARAFLAR İÇİN İYİ OLACAK, DOSTANE ÇÖZÜM YOLU OLACAK

Diğer avukat arabulucu Esma Nihan Bozdemir de, “Bu yargı sürecini hızlandıran bir süreç adalet sisteminde. Taraflar için iyi olacak, dostane bir çözüm yolu olacak. Daha hızlı olacak, ekonomik olacak. Taraflar bir araya gelme şansına sahip olacaklar. Gizlilik ilkesi esas olduğu için birbirlerinin sırlarını saklamaya devam edecekler. Bu anlamda süreç iki taraf içinde dostane olarak tamamlanmış olacak\" dedi. Avukat Bozdemir, bugün arabuluculuk merkezlerine başvuruların çok olduğunu kaydederek, “Ancak henüz atamalar gerçekleşmedi. Sisteme girişler yapılıyor şu anda. Dava açmak isteyenler direkt adliyeler tarafından buraya yönlendiriliyor. Sisteme kayıtlar alınıyor. Sistemden daha sonra arabuluculara atama yapılacak. Biz de atama geldiği zaman onay verdiğimiz takdirde sürece başlamış olacağız\" İfadelerini kullandı.

“ARABULUCULUK BİR FIRSAT\"

Avukat Arabulucu Recep İbrahimoğlu da “Şöyle bir sorun var. İş mahkemeleri yargı çevresi olarak Ağır Ceza Mahkemelerine bağlı olarak yetkililer. Örneğin Küçükçekmece\'de iş mahkemesi yok. Küçükçekmece\'de iş davası açmak istediğiniz zaman Bakırköy\'e gelip dava açmanız gerekiyor. Ama Küçükçekmece\'de şu an Arabuluculuk Merkezi var. Buraya Küçükçekmece için arabuluculuğa başvurduğunuz zaman sizi Küçükçekmece\'ye yönlendiriyorlar. Küçükçekmece\'de arabuluculuk olumsuz sonuçlanırsa orada dava açamayacaksınız ama tekrar gelip Bakırköy\'de dava açacaksınız. Yani yetki konusunda arabuluculukta dava konuları aynı değil. O da bir karmaşaya sebebiyet verecektir ilerde. Çünkü yanlışlıkla orada arabuluculuğa başvuranlar devamında da davayı orada açmak isteyebileceklerdir. Orada dava açmaya kalktıkları zaman davaları reddolacak. Bunun düzenlenmesi gerektiğini düşünüyorumö dedi. Avukat İbrahimoğlu, uyum sağlandığında arabuluculuğun faydalı olacağını düşündüğünü belirterek, iş davasının Yargıtay\'da bekleme süresinin 3-4 yılı bulduğunu, arabuluculuğun bu bakımdan bir fırsat olduğunu ifade etti.

“UMARIM OLUMLU SONUÇ ÇIKAR\"

İşten çıkarıldığını ve işsizlik sigortasından faydalanamadığını söyleyerek Arabuluculuk Merkezi\'ne gelen Tolga Çekcen de uygulamayı çıkan haberlerden duyduğunu kaydederek şunları söyledi: “Umarım olumlu sonuç çıkar.\"

“ALLAH BİN DEFA RAZI OLSUN\"

Başka bir vatandaş da rahatsız olduğu için işe gitmediğini, raporu olmaması üzerine patronun da istifasını yazmasını istediğini, kendisinin de istifasını yazmadığını ancak NOTER\'e gittiğini anlattı. NOTER\'in de kendisini Arabuluculuk Merkezi\'ne yönlendirdiğini anlatan vatandaş, “Haktan yanayım. Hakkımızı arayan o devletin milletin o şahsiyetlerin Allah bin defa razı olsun\" dedi.

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