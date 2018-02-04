(Geniş Haber) - Yük gemisi karaya oturdu

İbrahim AKTÜRK- Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL, (DHA) ZEYTİNBURNU Sahili\'nde \"Tallas\" isimli yük gemisi fırtına nedeniyle karaya oturdu.

Zeytinburnu açıklarında, 1 Şubat 2017\'den bu yana demirli olarak bekleyen Kamboçya bayraklı TALLAS isimli yük gemisi ,fırtınanın etkisiyle sürüklenerek sahil kenarındaki kayalıklara çarptı. Herhangi bir personeli olmayan gemi bugün saat 10.00 sıralarında, çarpmanın da etkisiyle yan yattı. Gemi, uzun süre önce Marmara açıklarında terk edilmişti. \"Tallas\" isimli geminin bağlı olduğu Rus şirket iflas ettiği, ardından geminin 2015 yılında Marmara açıklarında bırakıldığı ortaya çıkmıştı. Geminin içindeki 5 mürettabatın da yardım çağrısı üzerine kurtarılmış, mürettebatın 5 ay boyunca gemide mahsur kaldığı öğrenilmişti.

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