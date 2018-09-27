(geniş haber) - YENİ HAVALİMANI TOPLU ULAŞIM İHALESİNİ OTOBÜS A.Ş. KAZANDI

Haber-Kamera:Özgür Deniz KAYA-Gökhan ÇELİK /İSTANBUL DHA

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü\'nce yapılan İstanbul Yeni Havalimanı Toplu Ulaşım İhalesi\'ni 755 milyon 823 bin lira teklif veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)\'nin şirketi İstanbul Otobüs İşletmeleri Tic. A.Ş kazandı. İstanbul Otobüs A.Ş\'nin Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin, DHA\'ya yaptığı açıklamada, \"Hayırlı olsun. Miktar 755, küsüratı var\" dedi. Otobüslerin nasıl temin edileceğine ilişkin bir soru üzerine, Şahin, \"Bakacağız. Ya alırız, ya kiralarız ya işlettiririz\" dedi.

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü\'nce yapılan İstanbul Yeni Havalimanı Toplu Ulaşım İhalesi sona erdi. İhaleye İstanbul Otobüs İşletmeleri A.Ş., Burulaş-Bursa Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliği Tur. San ve Tic. A.Ş., Sarılar İnşaat ve Elektronik San ve Tic Ltd. Şti., Zirve İletişim Hizmetleri, Baktaşlar Turizm, Gürsel Taşımacılık, Emre Mehmet Özbek-Yavuz Çimen ortak girişimi, Tureks, Ulaşım Sigorta Aracılık Hizmetleri olmak üzere 9 firma davet edildi. 6 firma teklif sunmadı.



İBB ŞİRKETİ 755 MİLYON 823 BİN TL TEKLİFLE KAZANDI

Edinilen bilgiye göre, Sarılar İnşaat ve Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti. 753 milyon 740 bin 20 TL, Burulaş-Bursa Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliği Tur. San ve Tic. A.Ş. 751 milyon 374 bin TL teklif sunarken, ihaleyi alan İstanbul Otobüs İşletmeleri Tic. A.Ş. 755 milyon 820 bin TL teklif sundu. Firma, pazarlık aşamasında teklifini 3 bin TL artırarak, 755 milyon 823 bin TL teklifle ihaleyi kazandı.



İSTANBUL OTOBÜS A.Ş\'NİN GENEL MÜDÜRÜ ŞAHİN: HAYIRLI OLSUN

İstanbul Otobüs A.Ş\'nin Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin, ihalenin ardından DHA\'ya yaptığı açıklamada, \"Hayırlı olsun. Miktar 755, küsüratı var\" dedi. Otobüslerin nasıl temin edileceğine ilişkin bir soru üzerine, Şahin, \"Bakacağız. Ya alırız, ya kiralarız ya işlettiririz\" dedi.

İptal edilen ihaleyi, 475 milyon 488 bin TL\'lik teklif ile Altur, Havaş ve Free Turizm A.Ş. konsorsiyumu kazanmıştı. İBB Başkanı Mevlüt Uysal, \"kamu yararı olmadığı\" gerekçesiyle ihaleyi onaylamamıştı.



Görüntü Dökümü:

-Şahin ile röportaj

-İhaleye katılan firma yönetcileriyle röp

-Detaylar



27.09.2018 - 15.39 Haber Kodu : 180927130