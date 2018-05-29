(Geniş haber) - Yazar Erikli'nin öldürülmesi davasında karar

Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) \"Melekler ile Yaşamak\" adlı kitabın yazarı ve yaşam koçu Beki İkala Erikli\'yi öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık Sinem Koç hakkındaki dava karara bağlandı. Mahkeme, sanık Sinem Koç\'a \"Tasarlayarak adam öldürme\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde 10\'uncu celsesi görülen duruşmaya, tutuklu sanık Sinem Koç getirildi. Öldürülen Beki İkala Erikli\'nin eşi Erdal Erikli ve kardeşi Davit Çukran ve avukatları Dilek Helvacı da duruşmada hazır bulundu.

SON SAVUNMASINDA TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Sanık Sinem Koç\'un dava başladığı tarihte üç numara olan saçlarının omuzlarının altına kadar uzamış olduğu ve kilo aldığı görüldü. Son savunması sorulan sanık Sinem Koç, savunmasını yazılı olarak sundu. Sinem Koç\'un ifadesi mahkeme başkanı tarafından okundu. Koç\'un ifadesinde, \"Enerji alanım açık olduğundan dolayı uyuyamıyorum. Hepsi o kadın yüzünden. Evrende bazı varlıklar var diyordu. Her okuduğum şeyden mesajlar çıkartıyordum. Psikolojim bozulmuştu. Kafam karışmıştı. Ölümün olmadığını düşünüyordum. O kadın, kitaplarında da ölüm yok diyordu. Beni çok etkiledi. Kafamda örümcekler görüp korkuyordum. O kadın beni hasta ettiği için böyle bir şeyi yaptım. Kendi kendimi yaşatmaya çalışıyorum. Enerji alanım açık olduğu için pek vaktim kalmadığını düşünüyorum. Hala o kitapları okuyanlar var. Kitabın psikolojimi bozup bozmadığının incelenmesini talep ediyorum. Tahliyemi talep ediyorum\" dediği belirtildi. Koç\'un avukatı, müvekkili hakkında akıl hastalığı yönünden yeniden rapor aldırılmasını, bu kabul edilmezse akıl hastalığı nedeniyle ceza verilmemesini talep etti.

İNDİRİM UYGULANMADI

Mahkeme heyeti, sanık Sinem Koç hakkında \"Kasten tasarlayarak adam öldürme\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Heyet, nedenleri bulunmadığından indirim ya da artırım yapılmamasına da hükmetti. Heyet, sanık Koç hakkında \"Ruhsatsız silah taşıma\" suçundan da 1 yıl hapis ve 600 TL adli para cezası verdi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Beyoğlu, Kabataş Ömer Avni mahallesi İnebolu Çıkmazı\'nda bulunan Saadet Apartmanı\'nda 15 Aralık 2016\'da meydana gelen olayda, yaşam koçu ve yazar Beki İkala Erikli, işyerinin bulunduğu apartmana girdiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırı sonrasında kaçan Sinem Koç, Küçükçekmece\'de annesiyle birlikte kaldığı evde yakalanmıştı. Polis tarafından gözaltına alınan Koç, çıkarıldığı mahkemece 17 Aralık 2016\'da tutuklanmıştı.

30 Mart 2017\'de görülen ilk duruşmada savunma yapan Sinem Koç, kitaptaki mesajlardan etkilenerek bir yıl boyunca etrafında mesajlar aradığını belirterek \"Her gece ruhlar görüyordum. Örümceklerin vücudumda gezip tükürdüğünü görüyordum. Saçlarımı tarayamaz, hiçbir işi yapamaz hale geldim. Bu halimden kitabın yazarının sorumlu olduğunu düşünüyorum\" demişti. Sanık avukatı müvekkilinin akıl hastalığı olduğunu belirterek bir sağlık kuruluşunda tedavi altına alınmasını talep etmişti.