(Geniş haber) - Uyuşturucu operasyonları.. Bakırköy'de kokain, Esenyurt'ta bonzai, Esenler'de eroin, Beylikdüzü'nde esrar

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL\'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 327 kilo 436 gram farklı türlerde uyuşturucu madde geçirildi. Operasyonlar kapsamında 10 kişi tutuklandı. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından farklı tarihlerde yapılan uyuşturucu operasyonları polis kameraları tarafından görüntülendi. Polis ekiplerinin bonzai, eroin ve hint keneviri gibi uyuşturucu maddeleri bulması kameralar tarafından kaydedildi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 24 Ocak- 3 Şubat tarihleri arasında Bakırköy, Beylikdüzü, Esenyurt, Sultanbeyli ve Esenler\'de uyuşturucu operasyonları düzenledi. Yapılan operasyonlarda toplam 327 kilo 436 gram farklı türlerde uyuşturucu madde geçirildi. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 11 kişiden 10\'u tutuklandı.



ESENYURT\'TA BONZAİ

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 24 Ocak\'ta yaptığı ilk operasyon Esenyurt\'ta gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 2 kişi gözaltına alınırken, 22 kilo 600 gram bonzai ve bonzai yapımında kullanılan 6 kilo kimyasal madde ile 28 bin lira para ele geçirildi.



FİLTRE KAHVE VE SÜT TOZU PAKETLERİNDE KOKAİN

Polis ekipleri Bakırköy\'de 25 ve 29 Ocak\'ta yaptıkları 2 operasyonda toplam 47 kilo 900 gram kokain ele geçirdi. Polis ekipleri kokainlerin süt tozu ve filtre kahve paketlerine gizlendiğini belirledi. Operasyonlar kapsamında 3 kişi gözaltına aldı.



BEYLİKDÜZÜ\'NDE SERA EVE OPERASYON

Beylikdüzü\'nde sera olarak kullanıldığı belirlenen bir eve Narkotik polisleri 27 Ocak\'ta operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda 2 kilo 410 gram esrar, saksıya dikili 3 kök hit keneviri, uyuşturucu madde yetiştirilmesinde kullanılan gübre ve düzenekler ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 kişi gözaltına alındı.

İRAN\'DAN GELEN EROİN ESENLER\'DE YAKALANDI

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri takip ettiği şüphelilerin İran\'dan uyuşturucu madde getirdiğini belirleyerek 1 Şubat\'ta ortak operasyon düzenledi. Yapılan operasyon kapsamında ekipler 231 kilo 570 gram eroin ele geçirdi. Operasyon kapsamında 4 şüpheli yakalandı.



UYUŞTURUCULARI SOBA\'DA YAKMAYA ÇALIŞTI; BİR KISMINI KLOZETE DÖKTÜ

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Sultanbeyli\'de bonzai sattığını değerlendirdiği bir kişiyi takibe aldı. Polis ekipleri şüphelinin evine 3 Şubat\'ta operasyon düzenledi. Operasyon sırasında polis ekiplerinin geldiğini fark eden şüpheli evde bulunan bonzailerin bir kısmını sobaya dökerek yakmaya çalıştığı, bir kısmını da klozete döktüğü öğrenildi. Ekipler eve yaptığı aramalarda 14 kilo 160 gram bonzai, 2 kilo 796 gram aseton ele geçirdi. Polis evde bulunan 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

10 KİŞİ TUTUKLANDI

Vatan Caddesinde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'nde işlemleri tamamlanan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 10\'u çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, 1 kişi ise Adli Kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Narkotik polislerinin yaptığı operasyonlar polis kameraları tarafından görüntülendi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler basın mensuplarına gösterildi.

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