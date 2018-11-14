(Geniş haber) - Üniversitenin laboratuvarında patlama

Alper KORKMAZ- Murat SOLAK-Melih OKUMUŞ / İSTANBUL, (DHA) ZEYTİNBURNU\'nda bulunan Biruni Üniversitesi\'ndeki laboratuvarda meydana gelen patlamada 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Olay saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üniversitenin laboratuavarında bulunan oksijen tüpü henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlama sonucu 2 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan kişiler ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen olay yeri inceleme ve bomba uzmanı polisler patlamanın yaşandığı noktada incelemelerde bulundu. Olayı anlatan bir öğrenci, \"Eczacılık fakültesinde bulunan laboratuvarda oksijen tüpü patlamış, hocanın suratında da yanıklar oluşmuş. Hoca ambulansla hastaneye kaldırıldı\" diye konuştu. Bir başka öğrenci ise, \" Patlamanın en alt kattan en üst katlara kadar sesi geldi. Biz sesi duyduk zaten o sırada aradaydık\" dedi.

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