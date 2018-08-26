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(Geniş haber) - TEM'de kaza: 4'ü çocuk 10 yaralı

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM-Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA) BAYRAM tatili dönüşü Amasya’dan İstanbul’a gelen içerisinde 18 kişinin bulunduğu minibüs, seyir halindeyken  TEM Otoyolu Etiler yol ayrımında devrildi

26 Ağustos 2018 13:35

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM-Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA) BAYRAM tatili dönüşü Amasya’dan İstanbul’a gelen içerisinde 18 kişinin bulunduğu minibüs, seyir halindeyken  TEM Otoyolu Etiler yol ayrımında devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 4’ü çocuk 10 kişi yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza TEM Otoyolu, Etiler yol ayrımında saat 09.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre  bayram tatili dönüşü Amasya’dan İstanbul’a gelen içerisinde 18 kişinin bulunduğu Yılmaz Karakaya ‘nın kullandığı  34 FV 5917 minibüsün, TEM Otoyolu, Etiler yol yarımında  seyir halindeyken arka lastiği patladı. Lastiğin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs yola devrildi.


4’Ü ÇOCUK 10 KİŞİ YARALANDI
 İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 4’ü çocuk 10 kişi yaralandı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı çocuklardan bazıları yaşadığı panik ve korku nedeniyle ağladı. Kazada yaralanan yolcular ambulanslarla çevre hastanelere götürülerek tedavi altına alındı.


KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Minibüsün devrilme anı çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde seyir halindeki minibüsün arka lastiği patlıyor. Kontrolden çıkan minibüs daha sonra devrildiği kameralar tarafından kaydediliyor. Kazanın ardından ise çevredeki vatandaşların kaza yerine koştuğu görülüyor.

(FOTOĞRAF)

 

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