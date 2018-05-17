(Geniş haber) - Taksim'de trafik polisi ve itfaiyecinin tartışması ceza ile sonuçlandı

Zeki GÜNAL/İSTANBUL, (DHA) BEYOĞLUnda trafik polisi ile itfaiye ekibinin arasındaki tartışma itfaiye ekibine ceza kesilmesiyle son buldu.

POLİS İLE İTFAİYECİ TARTIŞTI



Beyoğlu İtfaiye ekibi aldığı bir ihbarla İstiklal Caddesi\'ne hayvan kurtarmak için yola çıktı. Sıraselviler Caddesi\'nden İstiklal Caddesi girişine gelen itfaiye ekibi orada trafik denetimi yapan ve durdurduğu motosikletlere cezai işlem uygulayan motosikletli trafik polisinden yol istedi. Kaldırımdan geçmek isteyen itfaiye ekibi, motosikletlerin çekilmesini istedi. Trafik polisi, \"Burası yol değil yan taraftan geç\" deyince itfaiyeciler ve trafik polisi arasında tartışma yaşandı. Polisin gösterdiği yolun dar olduğunu söyleyen itfaiye ekibi, geçmekte ısrar edince tartışma büyüdü.

343 LİRA CEZA KESİLDİ



Bir süre devam eden tartışma olayı duyup gelen polisin araya girmesiyle son buldu. Olay yerine gelen bir itfaiye amiri de polise, \"Olaya giderken kural ihlali de olur ters şeride girildiği de olur\" demesi kameralara yansırken, polis de \"Tabii tabii adam da ezilir\" diyerek karşılık verdi.

İtfaiye aracı sürücüsü Mustafa Öztürk\'ün ehliyetini alan polis, \"trafiği tehlikeye düşürmek\"ten 235, \"Kaldırım işgali\"nden 108 lira olmak üzere toplamda 343 lira para cezası yazdı.

Tartışma sonrası ihbara giden itfaiye ekibi, dönüşte polisin ilk baştan gösterdiği yoldan çıkarak merkezine döndü.

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