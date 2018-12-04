(geniş haber) - SPİKER KÜBRA EKEN'İ DARP EDEN EŞİNE 12 AY 15 GÜN HAPİS 

Haber-Kamera: Yüksel KOÇ/İSTANBUL,(DHA)

Spiker eşi Kübra Eken\'i darp ederek beyin kanaması geçirerek felç olmasına neden olduğu gerekçesi ile hakkında 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Neptün Bülent Eken, \"Kasten yaralama\" suçundan 12 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen karar duruşmasına, Kübra Eken tekerlekli sandalye ile katıldı. Kübra Eken\'in annesi Nuran Yelkenci ve babası Ömer Lütfü Yelkenci de duruşmada hazır bulundu. Sanık Neptün Bülent Eken de duruşmaya katıldı.

Dosyada müvekkili Kübra Eken\'in yaralanmasına ilişkin 6 ayrı rapor bulunduğunu söyleyen Avukat İpek Bozkurt, \"Bu raporların üçünde yaralamanın darp sonucu meydana geldiği belirtilmektedir. Adli Tıp Raporu\'nda ise bu hususun kesin olarak tespit edilemeyeceği belirtilmiştir. Bizce Adli Tıp Kurumu görevini layıkıyla yerine getirmemiştir. Sanığın TCK 87. maddesi gereğince cezalandırılmasını talep ediyoruz\" dedi.

Mahkeme Hakimi Mustafa Öztürk, Kübra Eken\'e son sözünü sordu. Ardından da şu cümleleri tutanağa geçirdi:

\"Katılan Kübra Eken\'e esas hakkındaki son diyecekleri soruldu. Katılanın çok yavaş şekilde, konuşma güçlüğü çekerek konuşabildiği görüldü. Katılan \'sanığın cezalandırılmasını istiyorum\' dedi\" Son sözü sorulan Neptün Bülent Eken ise \"Ben atılı suçu işlemedim\" dedi.

15 AYLIK CEZA İYİ HAL İNDİRİMİ İLE 12 AY 15 GÜNE DÜŞÜRÜLDÜ

Hakim Öztürk, sanık Neptün Bülent Eken\'e, \"Kasten yaralama\" suçundan 15 ay hapis cezası verdi. Sanığın fiilinden sonraki ve yargılama aşamasındaki davranışları ile geçmişini gerekçe gösteren Hakim Öztürk, 15 aylık cezayı \"İyi hal\" indirimi ile 12 ay 15 güne düşürdü. Mahkeme, sanığın tekrar suç işlemeyeceği konusunda olumlu kanaat oluşmadığını gerekçe göstererek cezanın ertelenmesine yer olmadığına hükmetti.

BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI

Karardan sonra Kübra Eken\'in Avukatı İpek Bozkurt ve annesi Nuran Yelkenci basın açıklaması yaptı. Kararın kendisini tatmin etmediğini söyleyen Avukat İpek Bozkurt, \"Müvekkilimin adına utanıyorum. Duruşma sırasında sanığın göstermiş olduğu duruştan dolayı bir iyi hal indirimi yapıldı. Müvekkilimin ömrü elinden alınmış, çocuğunu göremiyor. Bu mahkeme bunu gördü, iyi hali gördür\" diyerek karara tepki gösterdi.

\'İYİ HAL İNDİRİMİNİ KESİNLİKLE BEKLEMİYORDUM\'

Neticesi nedeniyle daha ağır ceza beklediğini söyleyen Avukat Bozkurt, \"İyi hal indirimini kesinlikle beklemiyordum\" dedi.

Kübra Eken\'in annesi Nuran Yelkenci de karara tepki gösterdi. 5 yıldır mahkemelerde süründüklerini söyleyen Yelkenci, kararı temyiz edeceklerini söyledi.

İDDİANAMEDEN...

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kübra Eken\'in 20 Haziran 2013 tarihinde doğum yaptığı belirtilerek, hastaneden taburcu edildikten 2 gün sonra şiddetli baş ağrısı, gözünün ve dilinin dönmesi şikayetiyle eşi Bülent Eken tarafından Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldüğü anlatılıyor. Bu hastanede Kübra Eken\'e beyin kanaması teşhisi konularak ameliyat yapıldığı kaydedilen iddianamede, Adli Tıp uzmanının, Kübra Eken\'de kulak üstünde bulunan ekimozun kendiliğinden oluşamayacağı ve bir darp sonucu olabileceği, bu durumun da yaşamsal tehlikeye sebebiyet verdiği yönünde görüş bildirdiği ifade ediliyor. İddianamede, Kübra Eken\'in eşi Neptün Bülent Eken\'in, \"Kasten yaralama\" suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanması talep ediliyor.

Görüntü Dökümü

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-Kübra Eken\'in annesi Nuran Yelkenci ile adliye koridorunda tekerlekli sandalyedeki görüntüsü

-Kübra Eken\'in Avukatı İpek Bozkurt ve annesi Nuran Yelkenci\'nin açıklaması

-Açıklamadan genel ve detay görüntü

