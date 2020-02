(Geniş haber)  - Şişli'de kovalamaca kaza ile sonuçlandı. Dehşet dolu anlar kamerada

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)-ŞİŞLİ\'de iddialara göre kendisini aldattığından şüphelenen koca, eşinin kullandığı aracı kendi aracıyla takip etmeye başladı. Önde seyreden aracı durdurmak isteyen koca, eşinin aracına çarpttı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın önce kaldırımdaki ağaca ardından da bir apartmanın doğalgaz kutusuna çarparak durabildi. Kadının aracından inen bir erkek kazanın hemen ardından araçtan inerek kaçmaya başladı. Kaza anı ve ardından yaşananlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.



Kaza Şişli Aytekin Kotil Caddesi\'nde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Levent B. yönetimindeki 34 EU 9589 plakalı otomobil, yol boyunca eşi Dilek B.\'nin kullandığı 34 KT 049 plakalı aracı takip etti. Eşinin aracına çarparak ilerleyen Levent B., önünde seyreden otomobili durdurmaya çalıştı. Bu sırada paniğe kapılan ve direksiyon hakimiyetini kaybeden Dilek B., kaldırımdaki ağaca ve ardından da apartmanın girişindeki doğalgaz kutusuna çarptı. Kazanın ardından Dilek B.\'nin aracından inen bir kişi koşarak olay yerinden kaçmaya başladı. Eşinin kendisini aldattığından şüphelendiği için aracı takip ettiği öğrenilen Levent B. ise kaçan kişiyi kovalamaya başladı.

Levent B. kişiyi yakalayamayınca bir spor salonuna sığınan Dilek B.\'ye yöneldi. Dilek B.\'nin kolundan tutarak sürüklemeye başlayan adama çevredeki vatandaşlar tepki gösterdi. Vatandaşların uzun uğraşları sonucu adamın elinden kurtarılan kadın, bir iş yerine sığındı.

Kazanın ardından haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve İGDAŞ ekipleri geldi. Kaza yerine polis ekipleri tedbir amaçlı caddeye şerit çekerek araç trafiğine kapattı. İGDAŞ ekipleri tarafından doğalgaz kesilirken kaza yapan aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından cadde yeniden trafiğe açıldı. Kazaya karışan eşler ise ifadeleri alınmak üzere Şişli Polis Merkezi\'ne götürüldü.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan kaza bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi. Görüntülerde arkadan gelen aracın öndeki otomobile çarpması ile otomobilin yoldan çıkarak doğalgaz kutusuna ve demir bariyerlere çarpması görülüyor. Kaza yapan otomobilin içinden çıkan erkek koşarak olay yerinden uzaklaşırken kaza yapan kadın da arabadan çıkarak yakında bulunan bir spor salonuna sığınıyor. Otomobile çarpan adam ise önce kaçan kişinin peşinden koşuyor. Ona yetişemeyince kadının yanına geliyor. Kadını sığındığı spor salonundan sürükleyerek çıkartan kişinin daha sonra kadını yol ortasında çekiştirdiği görülüyor. Çevredekilerin de kadını adamın elinden almaya çalışması kameralara yansıyor.

