(Geniş haber) - Pendik'te parkta oynayan çocuğa ateş eden kişi için 23 yıl ceza istendi 

Yüksel KOÇ/ İSTANBUL, (DHA) PENDİK\'te oturduğu sitenin parkında oynayan 7 yaşındaki H.N.D.\'ye gürültü yaptığı gerekçesi ile ateş ederek yaralayan B.B. hakkında, \"Çocuğu öldürmeye teşebbüs\" ve \"Korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme\" suçlarından 23 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

21 Ağustos 2018 tarihinde parkta oyun oynayan 7 yaşındaki H.N.D.\'ye ateş ederek yaralayan tutuklu şüpheli B.B. (26) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. B.B. hakkında, \"Çocuğu öldürmeye teşebbüs\" ve \"Korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme\" suçlarından 13 yıl 6 aydan 23 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 21 Ağustos 2018 tarihinde saat 13.50 sıralarında mağdure H.N.D.\'nin oturduğu sitenin çocuk parkında arkadaşları ile oynadığı, siteye yakın oturan şüpheli B.B.\'nin de onları gürültü yapmamaları için uyardığı, çocukların oynamaya devam etmesi üzerine B.B.\'nin oturduğu dairenin penceresinde bir el silah sesi duyulduğu belirtildi.

EVE GİDEREK ANNESİNE SIRTININ ACIDIĞINI SÖYLEMİŞ

Silah sesinden sonra eve giden H.N.D.\'nin annesine sırtının ağırdığını söylediği, bu aşamada vurulduğunun anlaşıldığı belirtilen iddianamede, hastaneye götürülen H.N.D.\'nin muayenesi yapıldığı, ilk etapta kurşunun çıkarılamadığı, daha sonra yapılan operasyon ile sırtındaki kurşunun çıkarıldığı kaydedildi.

4.6 METREDEN ATEŞ ETMİŞ

Şüpheli B.B.\'nin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandığı hatırlatılan iddianamede, olayda kullanılan silahın bulunamadığı, evindeki pencerenin sinekliğinde küçük bir deliğe rastlandığı, şüphelinin bulunduğu yer ile mağdurenin vurulduğu mesafenin 4 metre 67 santimetre olduğu belirtildi.

SİLAH KAYIP

Adli Tıp Raporu\'na atıfla mağdurenin hayati tehlikesinin olmadığı bilgisine yer verilen iddianamede, şüphelinin elde edilemeyen suç aleti ile yakın mesafeden mağdure H.N.D.\'yi hedef alarak ateş ettiği, tel sinekliği deldiği, kurşunun beton zemine çarparak mağdureye isabet ettiği iddia edildi.

ÖLDÜRME KASTI İLE ATEŞ ETTİ

Şüphelinin ses çıkaran çocuklara sinirlendiği için ateş ettiği savunulan iddianamede, \"Sonucunu düşünmeden ateş etmesinin öldürme kastı olduğu kanaatine varıldığı, saçma tanesinin belirtilen yere çarpması sonucu hızının azaldığı, mağdurenin sırtına isabet ettiği\" iddia edildi.

23 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

Suçun teşebbüs aşamasında kaldığı belirtilen iddianamede, şüpheli B.B.\'nin, \"Çocuğu öldürmeye teşebbüs\" ve \"Korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme\" suçlarından 13 yıl 6 aydan 23 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi. İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi\'nin 15 gün içinde iddianamenin kabulü veya reddi yönünde karar vermesi bekleniyor.