(Geniş haber) - PAPAĞANA İŞKENCE YAPAN MURAT ÖZDEMİR: ELİMİ ISIRDI. BEN BİR ŞEY YAPMADIM

Haber-Kamera: Özden ATİK-Müslim SARIYAR /İSTANBUL, (DHA)

SOSYAL medya hesabından papağana yaptığı işkence videosunu paylaştıktan sonra büyük tepki gören Murat Özdemir adliyeye getirildi. Basın mensuplarının soruları üzerine “Elimi ısırdı. Ben bir şey yapmadımö diyen Özdemir\'in, emniyetteki ifadesinde de \"Alkol aldım, ne yaptığımı bilmiyorum\" dediği öğrenildi.

Televizyonda yayınlanan bir yarışma programıyla tanınan Murat Özdemir, papağanına yaptığı işkence videosunu sosyal medya hesabından paylaşınca büyük tepki gördü. Dün akşam saatlerinde gözaltına alınarak Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği\'ne getirilen Özdemir, burada yapılan işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı\'na sevkedildi. Ters kelepçeli olarak adliye binasına getirilen Özdemir, basın mensuplarının soruları üzerine “Elimi ısırdı. Ben bir şey yapmadımö dedi. Özdemir, sorgusu yapılmak üzere savcılığa götürüldü.

ALKOL ALDIM NE YAPTIGIMI BİLMİYORUM

Geceyi Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği\'nde geçiren Murat Özdemir\'in \"Katıldığım yarışmada haksız yere diskalifiye edildim. Daha sonra kendimi toparlayamadım. Psikolojim bozuldu. Dün de alkol aldım. Onun da etkisiyle ne yaptığımı bilmiyorum\" dediği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Özdemir\'in polis merkezinden çıkarılması

-Özdemir\'in adliyeye getirilmesi

