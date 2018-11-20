(geniş haber) - O FETÖ'cü tutuklandı

Hayati ARIGAN - İSTANBUL (DHA) - FETÖ\'nün ABD\'deki vakfında yöneticilik yapan ve pedofili suçundan sınır dışı edilen Mehmet Salih Gözegir İstanbul\'da tutuklanarak cezaevine gönderildi. \'Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme\' suçu kapsamında tutuklanan Gözegir\'in, Rain Drop vakfında yönetici olduğu ve örgütün 2 numaralı ismi İsmail Büyükçelebi ile bağlantılı olduğu belirtildi. Gözegir ifadesinde Rain Drop isimli kuruluşta ABD\'ye giden Türklerin mail arşivinin bulunduğunu öne sürdü.

Fetullahçı Terör Örgütü\'nün ABD\'deki çatı kuruluşlarından olan Rain Drop vakfında yönetim kurulu üyeliği yapan Mehmet Salih Gözegir, \"çocuk yaştakileri fuhuşa sanal ortamda teşvik etmek\" ve \"çocuğa cinsel saldırı teşebbüsünden\" suçlu bulunarak ABD\'den sınır dışı edildi. Türk güvenlik güçlerine teslim edilen Gözegir, emniyet ve savcılık sorgusu sonrası bu akşam \'silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek\' suçu kapsamında tutuklama istemiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği\'ne sevk edildi Gözegir savcılık sorgusunda etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini aktararak ifade vermek istedi. Örgütle öğrencilik yıllarında tanıştığını aktaran Gözegir, Rain Drop isimli kuruluşta ABD\'ye giden Türklerin mail arşivinin bulunduğunu öne sürdü.

\'GREEN CARD\'A BAŞVURUP GİTTİM\'

Gözegir\'in ifadesinde, \"2012 yılı Temmuz ayında ABD\'ye yaptığım \'Green Card\' başvurusu sonrası bu ülkeye gittim. Teksas eyaleti Houston şehrinde bulunan Baylor Colege Of Medicine\'ye kabul edilerek burada çalışmaya başladım. 2013\'te ABD\'ye temelli yerleşmek için tekrar gittiğimde Houston\'da bulunan \'Rain Drop\' isimli FETÖ\'ye ait kuruluşa gittim. Bu kuruluş örgütün çatı kuruluşlarındandır. Başkanı Mehmet Okumuş\'un teklifi üzerine yönetim kurulu üyeliğine getirildim\" dediği öğrenildi.

BÜYÜKÇELEBİ İLE İRTİBATLIYIM

FETÖ\'nün ABD\'deki Türklerle bu şekilde iletişim halinde bulunduğunu söyleyen Gözegir, ABD adli makamlarınca \'çocuğun cinsel istismarı\' soruşturması kapsamında tutuklandığını ifade etti. Kefaletle serbest bırakıldıktan sonra ABD tarafından Green Card (Yeşil Kart)\'ının iptal edilip sınır dışı edildiğini söyleyen Gözegir, ABD\'de bulunduğu süre zarfında örgütün tepe yöneticilerinden birisi olan İsmail Büyükçelebi ile irtibatlı olduğunu savcılıkla paylaştı.

SAMİMİ DEĞİL

Savcılık sevk yazısında Gözegir\'in verdiği bilgilerle örgütün ABD\'deki ayağının çökertebilmesi için gerekli olan bilgileri samimi bir şekilde paylaşmadığı vurgulandı. Sevk yazısında Gözegir\'in gelecekte Fetullah Gülen yerine örgütün lideri olabilecek olan İsmail Büyükçelebi ile irtibatlı olduğu hatırlatılarak, \"Tüm bu olgular bir bütün olarak değerlendirildiğinde şüpheli Mehmet Salih Gözegir\'in suçtan ve muhtemel güvenlik tedbirlerinden kurtulmak amacıyla yüzeysel anlatımda bulunduğu, bu nedenle ifadesinin etkin pişmanlık kapsamında değerlendirilemeyeceği, şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olgular bulunmaktadır\" denildi.