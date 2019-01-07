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(Geniş haber) - Narkotik polisinden Yunanistan'da operasyon  

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) NARKOTİK Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Koordinesinde İstanbul ve Adana Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin takip ettiği bir gemiye Yunanistan’da uyuşturucu operasyonu düzenlendi

07 Ocak 2019 19:09

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) NARKOTİK Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Koordinesinde İstanbul ve Adana Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin takip ettiği bir gemiye Yunanistan’da uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Suriye\'nin Lazkiye Limanı’ndan yola çıkarak Yunanistan Atina’da bulunan Pire Limanı’na giden gemide yüklü miktarda uyuşturucu hap olduğu bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. İstanbul Narkotik Polisleri Yunanistan’a giderek ilgili makamlarla irtibata geçti. Türk ve Yunan polislerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda, bir konteynerde arama yapıldı. Yapılan  aramada toplam ağırlığı yaklaşık 23 ton olan kurşun levhalar arasına gizlenmiş çok sayıda captagon hap ele geçirildi.

(FOTOĞRAF)

 

 

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