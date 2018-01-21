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(Geniş Haber) - Maltepe'de fabrika yangını

 Ramazan EĞRİ / İSTANBUL, (DHA) MALTEPE Büyükbakkalköy Mahallesi'ndeki bir fabrikanın depo kısmında henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı

21 Ocak 2018 14:31

 Ramazan EĞRİ / İSTANBUL, (DHA) MALTEPE Büyükbakkalköy Mahallesi\'ndeki bir fabrikanın depo kısmında henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı.  Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın yaklaşık bir saat içinde kontol altına alındı.  Olay saat 10.00 sıralarında Maltepe Büyükbakkalköy Mahallesi Samandıra yolu üzerinde bulunan fabrikada meydana geldi. Musluk kalıp dökümü üretimi yapan fabrikanın depo kısmında başlayan yangın kısa sürede büyüdü ve depo alev alev yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine Büyükbakkalköy, Kartal, Yakacık, Sultanbeyli ve Maltepe itfaiye gruplarından ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın yaklaşık bir saatte kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken, fabrikanın depo kısmında maddi hasar oluştu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

(FOTOĞRAF)


 

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