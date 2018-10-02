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(Geniş haber) - Lüks otomobil, otobüs durağına daldı: 3 yaralı

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL, (DHA) ÜSKÜDAR'da kontrolden çıkan lüks otomobil otobüs durağına girdi

02 Ekim 2018 12:49

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL, (DHA) ÜSKÜDAR\'da kontrolden çıkan lüks otomobil otobüs durağına girdi. Kazada durakta bulunan 3 yolcu yaralandı. 
Kaza saat 09.00 sıralarında Bosna Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ali Osman Karataş yönetimindeki lüks otomobil, bilinmeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkarak Yavuztürk otobüs durağına daldı. Kazada durakta bulunan 3 yolcu yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 1\'i ağır 3 yaralıyı hastaneye kaldırıldı. Sürücü ise polis tarafından gözaltına alındı. Görgü tanıkları \"Araç ilerliyordu sürücü birden yayaların arasına daldı. Biz de yardıma koştuk\" diye konuştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(FOTOĞRAF)

 

 

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