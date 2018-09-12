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(Geniş haber) - KARTAL'DA YANGINDA MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

  Cengiz ÇOBAN-  Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL, (DHA) KARTAL'da  bir binada çıkan yangında mahsur kalanlar balkon ve camlarda kurtarılmayı bekledi

12 Eylül 2018 15:55

 

Cengiz ÇOBAN-  Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL, (DHA) KARTAL\'da  bir binada çıkan yangında mahsur kalanlar balkon ve camlarda kurtarılmayı bekledi. Mahsur kalanlar itfiaye ekipleriinin merdiven aracıyla aşağıya indrilirken, asansörde mahsur kalan bir kadın da itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangın saat 11.45 sıralarında Kartal Kordonboyu Mahallesi İpekböceği Sokak üzerinde bulunan bir binada çıktı. 9 katlı binanın 4. katında bulunan dairede çıkan dumanlar kısa sürede apartmanın içini kapladı. Dışarı çıkamayan bina sakinleri cam ve balkonlarda yardım bekledi. Olay yerine gelen Kartal ve Maltepe itfaiye ekipleri merdiven uzatarak cam ve balkonlarda bekleyenleri kurtardı.Asansörde mahsur kalan bir kadın da binaya giren itfiaye erleri tarafından kurtarılarak dışarı çıkarıldı.Dumandan etkilenen 3 bina sakini ambulanslarla hastaneye kaldrılırken hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. İtfaiyenin yarım saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Binadan yükselen duman

-Mahsur kjalanlardan görüntü

-Mahsur kalanların indirilmesi

-İtfiayenin çalışması

-İtfaiyenin binaya girişii

-Mahsur kalanların kurtarılması

-Kurtarılşan bir çittin birbirne sarılması

-Genel ve detay görüntüler

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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