(Geniş Haber) -  Kartal'da Bedrettin Dalan'ın oğlunun cipini çalan kişiyi koruması vurdu

Çağatay KENARLI - Cengiz ÇOBAN - Çağrı ÇALIŞKAN - İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL, (DHA) KARTAL\'da sabah saatlerinde hırsız olduğu belirtilen kişinin içinde öldürüldüğü cipin Bedrettin Dalan\'ın oğlu Barış Dalan\'a ait olduğu öğrenildi. Çaldığı ciple kaçan kişiyi vuranın ise Barış Dalan\'ın yakın koruması olduğu belirtildi. Yakın koruma, polis ekiplerine teslim oldu.

Olay sabah saatlerinde Orhantepe Mahallesi, Orhangazi Caddesi Kırgülü Sokak\'ta meydana geldi. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dragos\'ta bir siteden Bedrettin Dalan\'ın oğlu Barış Dalan\'a ait cip çalışırken, evin önüne bir otomobille gelen 3 kişiden biri lüks cipi çalarak kaçmaya başladı. Bu sırada 2 şüpheli ise geldikleri araçla olay yerinden kaçtı.

YAKIN KORUMALAR PEŞİNE DÜŞTÜ

Barış Dalan\'ın yakın koruması olan Cemal G. ve Ergin Ç. bir otomobille şüphelinin peşine düştü. Kovalamaca sırasında Cemal G.\'nin açtığı ateş sonucu cipin sürücü koltuğundaki kimliği henüz belirlenemeyen kişi başından vuruldu. Kontrolsüz kalan cip, bir servis aracına çarparak durdu. Olayla ilgili çalışma başlatan Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri cipte yaptığı incelemede 3 mermi kovanı buldu.

ÖZEL KORUMALAR POLİSE TESLİM OLDU

Öte yandan Barış Dalan\'ın yakın koruması olan Cemal G. ve Ergin Ç. Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne giderek teslim oldu. Barış Dalan\'ın özel korumalarının Asayiş Şube Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

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