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(Geniş haber) -  Kadıköy'de tonlarca demirin altında can pazarı

    Cengiz ÇOBAN/ İSTANBUL, (DHA) KADIKÖY'de TIR'dan dökülen demirin altında kalan bir kişi uzun uğraşlar sonunda kurtarıldı

06 Mart 2018 15:12

 

 

Cengiz ÇOBAN/ İSTANBUL, (DHA) KADIKÖY\'de TIR\'dan dökülen demirin altında kalan bir kişi uzun uğraşlar sonunda kurtarıldı.

Olay saat 10.15 sıralarında Kadıköy 19 Mayıs Mahallesi Tevfik Sokak\'ta meydana geldi.  TIR\'la inşaata getirilen demirler, yoldan geçen Mehmet  Utkan (59)\'ın üzerine devrildi. İnşaattaki işçiler, yaralıyı kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalışırken bir yandan da itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yaklaşık 20 dakikalık çalışma sonucu yaralıyı demirlerin altından çıkarıldı. Sedyeye konulan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.  Utkan\'ın hastanede tedavisi devam ediyor.
Demirlerin taşınması sırasında güvenlik önlemi alınmadığını söyleyen görgü tanıkları duruma tepki gösterdi.

TIR sürücüsü, ne olduğunu anlamadığını demirlerin bir anda devrildiğini söyledi. TIR sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

(FOTOĞRAF)

 

 

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