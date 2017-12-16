(Geniş haber) - İstanbul'da fuhuş şebekesine operasyon: 9 gözaltı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA) İstanbul\'da silah zoru ve tehditle senet imzalattırdıkları çok sayıda kadını fuhşa zorladığı iddia edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.Yapılan operasyonda polis ekipleri tarafından şebekenin elinden çok sayıda kadın kurtarıldı.Şebyke lideri olduğu iddia edilen kişinin mal varlığına el konularak lüks aracı emniyete getirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına geçtiğimiz aylarda başvuran ismi açıklanmayan bir kadın, fuhuş şebekesi tarafından kendisinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kadına silah zoru ve tehditle senet imzalatılarak zorla fuhuş yaptırıldığıyla ilgili şikayetçi oldu.

1 AY BOYUNCA FİZİKİ VE TEKNİK TAKİP İLE İZLENDİ

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, liderliğini Hakan A.\'nın yaptığı iddia edilen organize suç örgütünü fiziki ve teknik takiple 1 ay boyunca izledi. Polis, Hakan A.\'nın Avrupa ve Anadolu yakasında bulunan çeşitli ilçelerde bulunan masaj salonu, cilt bakım merkezi ve güzellik salonu adı altında faaliyet gösteren 13 işyerini tespit etti.

ŞEBEKE LİDERİNİN DE ARALARINDA OLDUĞU 9 KİŞİ GÖZALTINDA

Organize polisinin dün gece saatlerinde başlattığı operasyonun sabah saatlerine kadar devam ettiği öğrenildi. Yapılan operasyonda Hakan A.\'nın da aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili çok sayıda kadının şebekenin elinden kurtarıldığını ileri sürdü. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında, ‘Silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak’, ‘Fuhuşa teşvik’, ‘Fuhuşa yer temin etmek’, ‘Fuhuşa zorlamak’, ‘Zorla senet imzalatmak suretiyle nitelikli yağma’, ‘Cinsel Saldırı’,’Kişinin hürriyetinden yoksun bırakılması’ ve ‘Ruhsatsız silah’ suçlarından işlem yapılacağı öğrenildi.

DAHA ÖNCEDEN DE AYNI SUÇLARDAN İŞLEM YAPILMIŞ

Polis ekipleri yaptığı detaylı incelemede Hakan A.’nın İstanbul fuhuş piyasasında söz sahibi olduğunu 2012 ve 2014 yıllarında da aynı suçlardan hakkında işlem yapıldığını belirledi.

MAL VARLIĞINA EL KONULDU, LÜKS ARACI EMNİYETE GETİRİLDİ

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Hakan A.\'nın mal varlığına ve hesaplarına el koyma kararı çıkarttı. Polis, Hakan A.\'nın kullandığı Porsche Panamera marka lüks otomobile de el koyarak otomobili Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü otoparkına getirdi. Ekipler masaj salonu, cilt bakım merkezi ve güzellik salonu adı altında faaliyet gösteren 13 işyerini kapattı.

SORGULARI DEVAM EDİYOR, OPERASYON GENİŞLETİLECEK

Gözaltındaki şüphelilerin sorguları Vatan Caddesi’nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki devam ederken, operasyonun daha da genişletilebileceği öğrenildi.

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