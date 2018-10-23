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(Geniş haber) - İstanbul Adalet Sarayı önünde kavga: 3 yaralı

Hasan YILDIRIM - Özden ATİK - Taner YENER/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Adalet Sarayı önünde iki ailenin kavgasında kan aktı

23 Ekim 2018 18:22

Hasan YILDIRIM - Özden ATİK - Taner YENER/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Adalet Sarayı önünde iki ailenin kavgasında kan aktı.  Dava sonrası adliye bahçesinde karşı karşıya gelen aile üyelerinden 3 kişi yaralandı.  Kavgaya karışan 4 kişi gözaltına alındı.
Çağlayan\'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı\'nda davası olan iki aile, duruşma sonrası adliye bahçesinde karşı karşıya geldi. Kavgaya tutuşan iki aile üyesinden 3 kişi bıçak darbeleri ile yaralandı. Yaralılar için olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı.  Kavgaya karışan 4 kişi ise polis tarafından gözaltına alındı.

(FOTOĞRAF)

 

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