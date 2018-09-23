(Geniş Haber) - İçişleri Bakanı Soylu, Bayraktar SİHA'yı yönetti

Özgür Deniz KAYA-İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL, (DHA) TÜRKİYE\'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST\'te etkinlikler son gününde de devam etti. İstanbul Yeni Havalimanı\'ndaki festivale İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da geldi. Soylu, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile birlikte Bayraktar SİHA\'yı komuta merkezinden yönetti. Bakan Soylu, Bayraktar Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile festival alanı üzerinde uçarak görüntü çekti.

\"Ayakları Yere Basmayan İlk Festival\" sloganıyla Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından gerçekleştirilen, sponsorları arasında Demirören Medya Grubu\'nun da bulunduğu TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, son gününde de heyecanlı anlara sahne oldu.

Teknoloji yarışmalarının gerçekleştirildiği çadırları ziyaret eden Soylu, öğrencilerle bir araya geldi. Soylu, Bayraktar SİHA\'yı, gösteri uçuşu sırasında komuta merkezinden yönetti ve pilotlardan bilgi aldı.

\"KÖTÜ KOMŞU EV SAHİBİ YAPTIRIR\"

İçişleri Bakanı Soylu, \"Herkes geleceğe ait hem hayallerini hem ümitlerini hem de yapabileceklerini ortaya koyuyor. Onlar farklı şeylerle uğraşırken, biz bugün bunlarla uğraşıyoruz. Eskiden tam tersiydi. Dünya farklı şeylerle uğraşırken, biz kendi içimizdeki kaoslarla uğraşıyorduk. Şimdi iş tersine döndü\" dedi.

Bir gazetecinin yabancı ülkelerdeki teknolojileri kastederek \'eskiden paramızla dahi vermiyorlardı\' sözü üzerine Soylu, \"Bazen gene aynı şeyleri yapmaya çalışıyorlar ama bu bizim lehimize. Neden lehimize? Gençlerimizi, öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi , üreticilerimizi daha fazla kamçılıyor. Biz, bize vermedikleri zaman bazen daha çok mutlu oluyoruz. Çünkü milli, yerli üretimimizi çok daha iyi noktalara çıkarıyoruz. Kötü komşu ev sahibi yaptırır, bizi de ev sahibi yaptırıyorlar sağ olsunlar\" ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİLERE ÖDÜLLERİNİ VERDİ

Festival kapsamında düzenlenen İnsansız Sualtı Sistemleri yarışmasında, Karadeniz Teknik Üniversitesi birinci, İstanbul Gedik Üniversitesi ikinci, Yıldız Teknik Üniversitesi ise üçüncü oldu. Öğrencilere ödüllerini veren Soylu, \"Allah\'a şükürler olsun, bir büyük milletin evlatlarıyız. Hep başka ülkeler, gelecekle ilgili, ilimle, bilimle uğraşırken, bize okullarda, ilkokulda, ortaokulda \'bizden adam olmaz\' derlerdi. Allah\'a şükürler olsun, bizden öyle bir adam oldu ki öyle güçlü, büyük bir adam oldu, hepimiz büyük Türkiye\'nin çocuklarıyız\" ifadelerini kullandı.

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