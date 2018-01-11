(Geniş haber) - Hafriyat kamyonu yine can aldı

Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ/İSTANBUL, (DHA) KADIKÖY\'de hafriyat kamyonu pazardan çıkarak yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Kadın olay yerinde feci şeklide hayatını kaybederken sürücü gözaltına alındı. Vatandaşlar, yaşanan hafriyat kamyonu kazalarına tepki gösterdi.



Kaza, saat 15.00 sıralarında Şemsettin Günaltay Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialılara göre, semt pazarında alışveriş yapan Saime Gündüzoğlu evine gitmek için yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada, 34 UV 5517 plakalı hafriyat kamyonu sürücüsü Talip Atagün kadını fark etmeyerek çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, çevre güvenliğini alarak sağlık ekiplerinin gelmesi beklendi. Kazaya karışan sürücü gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Gündüzoğlu\'nun hayatını kaybettiğini belirledi. 65 yaşındaki kadının cenazesi yapılan çalışmaların ardından ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.



Vatandaşlar, hafriyat kamyonu kazalarına tepki gösterdi. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor

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