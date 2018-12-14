(Geniş haber) - FETÖ soruşturması:  219 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı 

Özden ATİK/İSTANBUL, (DHA) FETÖ\'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 4\'ü albay 219 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlu Suçlar Bürosu\'nca yürütülen FETÖ\'nün TSK yapılanması soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında bugün halen aktif görevde olan ve haklarında hiçbir adli ve idari işlem uygulanmayan askerler için yeni bir gözaltı kararı verildi. Savcılığın talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğince 89\'u Kara Kuvvetleri, 31’i Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 85’i Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 11’i Jandarma Genel Komutanlığı ve 3’ü Sahil Güvenlik Komutanlığına mensup 219 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi. Bu askerlerden 4\'ü albay, 5\'i yarbay, 10\'u binbaşı, 14\'u yüzbaşı, 51\'inin üsteğmen, bir teğmen, 115\'inin astsubay ve 19\'unun uzman çavuş olduğu bildirildi. Gözaltı kararı üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gece saat 01.00 sıralarında başlatılan eş zamanlı operasyonla şüphelilerin aranma ve yakalanması çalışmaları devam ediyor.