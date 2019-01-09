T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Geniş haber) - Esenyurt'ta yangın paniği

Alper KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA) ESENYURT'ta bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu

09 Ocak 2019 19:40

Alper KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA) ESENYURT\'ta bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu. Binada mahsur kalan bazı vatandaşlar itfaiye ekiplerince kurtarılırken, dumandan etkilenen bir kişi ambulansla hastaneye götürüldü. 
Yangın Atatürk Mahallesi\'nde bulunan 5 katlı bir binada meydana geldi.  Binanın bodrum katında kullanılmayan eşyaların olduğu bölümde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın nedeniyle apartmanı duman sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bina ve mahalle sakinleri büyük panik yaşadı.  

DEMİR PARMAKLIKLARI KIRDILAR 
İtfaiye ekipleri olay yerine ulaşana kadar  vatandaşlar içeride kalanları kurtarmak için binanın arka tarafında bulunan demir parmaklıkları kırdı. İçeri giren vatandaşlar mahsur kalan bir kişiyi dışarı çıkardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, üst katlarda mahsur kalan kalan yaşlı bir kadın ve iki çocuk, merdiven aracı yardımıyla aşağı indirdi. Büyük korku yaşayan çocuklar o sırada yangından habersiz şekilde eve babalarına sarılarak ağladı. Çocukların babası Sertaç Seyhan, durumlarının iyi olduğunu söyledi. Ambulansa alınan çocuklar sağlık ekiplerince kontrol edildi. Yangın kısa sürede söndürülürken, dumandan etkilenen bir bina sakini kadın ambulansla hastaneye götürüldü. 

(FOTOĞRAF)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Alper KORKMAZİSTANBUL DHA ESENYURTBinadaAtatürk MahallesiVatandaşlarınBinaPARMAKLIKLARI KIRDILAR  İtfaiyeOlayBüyükSertaç SeyhanAmbulansaYangın
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24