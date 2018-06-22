(Geniş haber) - Erdoğan: Şimdi Kandil'deyiz, gerekirse Sincar'da olacağız

Gülseli KENARLI- İbrahim MAŞE/İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kartal ve Maltepe mitinglerinden sonra Ataşehir\'e geldi. Burada kendisini bekleyen kalabalığa bir konuşma yapan Erdoğan, Muharrem İnce\'nin köprü ücretleriyle ilgili eleştirilerine yanıt olarak, “Sen de birinci ve ikinci köprüden git. Elini tutan mı var? Oralardan git. Veyahut da sandalla geç karşıya. Bunu da yapabilirsin. Çok daha isabetli olur. Hepten ücretsiz. Ama kalkıp da devletin kaynakları çeşitlendirerek bu kadar güzel bir eseri Türkiye\'ye kazandıracak. Sen buna leke atmak için her türlü taklayı atacaksın. Bunlar pazar günü sizin dersinizi bekliyor\" dedi.

\"İDEOLOJİK YAKLAŞIMLARI BIRAKIN\"



Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

\"O Bay Kemal\'in döneminde SSK hastanelerinde çekilen çileleri biliyorsunuz. Sağlam giriyorsun. Hasta çıkıyorsun. Bunları yaşadık. Doktor beş ilaç veriyor. İniyorsun hastanenin eczanesine ilaçların 2\'si var, 3\'ü yok. Bunları yaşadık. Bunları yaptıran Bay Kemal değil miydi? Bunlar hangi yüzle benim halkımın karşısına geliyor. Şimdi ben CHP\'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum. İdeolojik yaklaşımları bırakın. Bu ülkede biz bunları yaşadık. Ataşehir\'in Belediye Başkanı\'nın eşi burada bol bol daire sahibi oluyor, bol bol daire dağıtıyor. Bunların hesabını benim Ataşehirli kardeşim sormayacak mı? Hesabı siz soracaksınız. Ataşehir bu defa 2019 Mart\'ına farklı hazırlanacak. İnşallah belediye başkanlığını da biz bu CHP\'den alacağız. İlk sınav şimdi. Pazar günü ilk sınavı yapıyoruz.\"

\"35 TANE TERÖRİST ORADA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Kendi uçaklarımızı, İHA\'larımızı, SİHA\'larımızı yapıyor muyuz? Şimdi \'Akıncı\'yı da yapıyoruz. Özelliği ne biliyor musunuz? 4,5 ton ağırlığında. 1,5 ton bombayı teröristlere sallayacak. İşte bak şu anda kandile iniyoruz. İHA\'lar koordinatları veriyor, F16\'larımız da onların üzerine biniyor. Şimdi Kandil\'e indik, 20 uçakla. Depolar mepolar vuruldu. 2\'inci bir adım attık. Lider kadrosu toplantı halindeydiler. İHA\'lar bunları tespit etti. Hemen sinyal verildi. 35 tane terörist orada etkisiz hale getirildi. Şimdi Kandil\'deyiz. Gerekirse Sincar\'da olacağız. Ülkemizi rahatsız eden kim olursa olsun, dinlemeyiz vururuz. Siz bize dediniz ki, \'Bizi rahatsız edeni gidin vurun\' Mehmetçiğimiz niye var. Silahlı kuvvetlerimiz niye var. Polisimiz niye var: bunun için var. Yapacağız, devam edeceğiz. Güvenli, bir ülke huzur içinde bir ülke mutlu bir ülke bunun için bu adımları atıyoruz, atacağız. Herkes şunu anlayacak Türkiye Cumhuriyeti\'ne yanaşmak yok. Bunu görecekler. \" ifadelerini kullandı.

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