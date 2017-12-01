(Geniş haber) - Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılandığı davanın kapalı yapılmasına karar verildi

Serpil KIRKESER - Yüksel KOÇ - Harun UYANIK/İSTANBUL, (DHA) MİT TIR\'ları görüntülerini eski Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar\'a verdiği iddia edilen tutuklu CHP Milletvekili Enis Berberoğlu\'nun İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi\'nde yeniden yargılandığı davanın kamu güvenliği gerekçesiyle kapalı yapılmasına karar verildi. Duruşma kapalı olarak görülmesine devam ediyor. Kapalılık kararının ardından Bölge Adliye Mahkemesi\'nin önünde açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, \"Bugün adaletin tecelli edeceğine yürekten inanıyoruz\"dedi.

İLK DURUŞMA BAŞLADI

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi\'nde görülen ve saat 10.00 da başlayan duruşmada sanık Enis Berberoğlu\'nun salonda bulunmadığı görüldü. 2. Ceza Dairesi Başkanı Sadık Özkan, Berberoğlu\'nun avukatlarına dönerek \"Kolluk görevlisi arkadaşlar sanığın gelmek istemediğini söylediler, sizin bilginiz var mı?\" diye sordu. Söz alan Berberoğlu\'nun avukatı Murat Ergün de \"Müvekkilim hali hazırda hala milletvekilidir. Eğer müvekkilime kelepçe takılıp salona getirilmek istendiyse, gelmek istememiş olabilir\" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Ceza Dairesi Başkanı Özkan, sanığın geldiğinin bilgisinin kendisine verildiğini belirtti.

YAKLAŞIK YARIM SAAT SONRA SALONA GETİRİLDİ

Yaklaşık yarım saat süren bekleyişin ardından sanık Enis Berberoğlu kelepçesiz olarak duruşma salonuna getirildi. Berberoğlu salona girerken izleyici bölümünde bulunan ailesine, CHP milletvekillerine ve diğer izleyiciler el salladı. Duruşmaya CHP Grup Başkan vekili Engin Altay ile CHP milletvekilleri Mustafa Balbay, Gürsel Tekin, Mahmut Tanal ve Sezgin Tanrıkulu\'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda milletvekili de duruşmaya izleyici olarak katıldı.

\'KAPALILIK\' KONUSUNDA TARAFLARA SÖZ VERİLDİ

Sesli ve görüntülü kaydın yapıldığı duruşmada, duruşmanın kapalı yapılmasına ilişkin taraflara söz verdi. Söz alan şikayetçi Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) adına konuşan avukat, “İlk derece mahkemelerinde duruşmalar sürekli kapalı yapıldı. Bu konuda takdir mahkemenindir\" dedi. Şikayetçi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın avukatı Hatice Özay da “Takdir mahkemenindir\" dedi.

ERGÜN: DURUŞMANIN ALENİ YAPILMASINI TALEP EDİYORUZ

Berberoğlu\'nun avukatı Murat Ergün de “Kapalılık konusunda 14. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde bir karar verildi. Ancak dosya dairenize gelene kadar kamuoyunda bilinmeyen bir husus kalmamıştır. Kural aleniyettir. İstisnayı gerektirecek bir durum söz konusu olmadığından biz duruşmanın aleni yapılmasını talep ediyoruz\" diye konuştu.





SALON BOŞALTILDI

2. Ceza Dairesi de kamu güvenliği gerekçesiyle duruşmanın kapalı yapılmasına karar verdi. Daire, Berberoğlu\'nun eşi ve çocuklarının kapalılıktan istisna tutulmasına ancak kapalılıktan kaynaklı konularda açıklama yapmamaları konusunda uyarıda bulundu. Bunun üzerinden gazeteciler, milletvekilleri ve izleyiciler duruşma salonunda dışarı çıkarıldı. Duruşma kapalı olarak devam ediyor.

MAHKEME ÖNÜNDE AÇIKLAMA YAPILDI

Kapalılık kararının ardından Bölge Adliye Mahkemesi\'nin önünde açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, kapalılık kararı alındığını ve karara saygı duyarak salonu terk ettiklerini belirterek, “Bugün adaletin tecelli edeceğine, yürekten inanıyoruz. Tuzun kokmadığını düşünüyoruz. Bu bakımdan mahkemeden, adalet ölçüleri içerisinde hukukun evrensel normları içerisinde ve yürürlükteki hukuk mevzuatları çerçevesinde bir karar çıkacağını umuyoruz, bekliyoruz\" dedi.

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