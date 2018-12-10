(GENİŞ HABER) - ÇENGELKÖY VE KULELİ'DEKİ DARBE GİRİŞİMİ DAVASINDA KARAR

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA) 15 Temmuz darbe girişiminde kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz\'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi\'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 114 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti, 26 sanığı \"Anayasayı ihlal\" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, 8 sanığı da aynı suçtan müebbet hapis cezasına çarptırdı. 57 sanık er ile 7 askeri öğrenci olmak üzere toplam 64 sanık hakkında ise ceza verilmesine yer olmadığına karar verildi.

SON SÖZLERİNİ SÖYLEDİLER

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce Silivri Cezaevi\'nin karşısında bulunan binada görülen karar duruşmasına 48 tutuklu sanık hazır bulundu. Duruşmada son sözleri sorulan sanıklar, adalete güvendiklerini, adaletin tecelli edeceğine inandıklarını belirterek, tahliyelerini ve beraatlernın talep etti. Son sözlerin ardından duruşmaya ara verildi.

\"TARİHİ BİR KARAR VERİYORUZ. TÜRKİYE 15 TEMMUZ GÜNÜ BÜYÜK BİR TRAVMA YAŞADI\"

Aranın ardından mahkeme başkanı \"Tarihi bir karar veriyoruz. Türkiye 15 Temmuz günü büyük bir travma yaşadı. Bunun yargılaması mevcut hukuk kuralları içinde yapıldı. Türk milletinin bize verdiği yetkiyle, vicdani kanaatimizi de kullanıp hükmü verdik. 15 Temmuz şehitlerimize tekrar Allah\'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize de sağlık dileyerek, mutlu ve refah içinde bir hayat geçirmelerini diliyorum. Karar, vatana ve millete hayırlı olsun\" diyerek kararı açıkladı.

TANIKLARA CEZA YAĞDI

Mahkeme heyeti, 26 sanığı \"Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs\" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, 8 sanığı da aynı suçtan \'İyi hal\' indirimi de uygulayarak müebbet hapis cezasına çarptırdı. 14\'ü polis olan toplam 16 sanığa da \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım\" suçundan 12 yıl 6\'şar ay hapis cezası verildi. 57\'si sanık er ile 7 askeri öğrenci olmak üzere toplam 64 sanık hakkında ise suç tarihinde iradelerinin komutanları tarafından fesata uğratıldığı gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verildi.

12 yıl 6\'şar ay hapis cezasına çarptırılan polislerin de aralarında bulunduğu 16 sanığın tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, bir sanığın da tutuklanmasına hükmetti.

Öte yandan bazı sanıklar, farklı suçlardan değişik oranlarda hapis cezalarına çarptırıldı. Karar oy birliğiyle alındı.

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