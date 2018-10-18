(Geniş haber) - BURAK CAN KARAMANOGLU CİNAYETİNDE MÜTALAA

Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) BERKİN Elvan\'ın cenazesinin kaldırıldığı 12 Mart 2014 tarihinde Okmeydanı\'nda çıkan olaylarda öldürülen Burak Can Karamanoğlu cinayeti ile ilgili olarak biri tutuklu, 5 sanıklı davada savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, tutuklu sanık Gökhan Koca hakkında \"Olası kasıtla adam öldürmek\" ve \"Ruhsatsız silah bulundurmak\" suçlarından 21 yıldan 28 yıla kadar hapsi talep edildi. Diğer sanıklar hakkında ise \"Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması\" ve \"Ruhsatsız silah bulundurmak\" suçlarından 6 aydan 6 yıla kadar değişen hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki 21\'inci celsesi görülen duruşmaya, tutuklu Gökhan Koca getirildi. Tutuksuz sanık Volkan Gezer ile şikayetçi Halil Karamanoğlu da duruşmada hazır bulundu.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Duruşma savcısı Ömürhan Dur, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, tutuklu sanık Gökhan Koca\'nın, maktül Burakcan Karamanoğlu\'nun ölümüne sebep olan silahla olay yerinde birçok kez ateş ettiğini, bu silahı sanık Oğuz Kartal\'dan aldığını ifade etti. Sanık Koca\'nın olay yerinde bir şahsa isabet edebileceğini öngörmesine rağmen sonucu umursamayarak eylemine devam ettiği ve silahtan çıkan mermilerden birinin Karamanoğlu\'na isabet ederek ölümüne sebep olduğu kaydedildi. Mütalaada, Gökhan Koca\'nın \"Olası kasıtla adam öldürmek\" ve \"Ruhsatsız silah bulundurmak\" suçlarından 21 yıldan 28 yıla kadar hapsi talep edildi. Savcı, sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

İKİ SANIĞA 6 YIL HAPİS İSTEMİ

Sanıklar Mustafa Samur ve Oğuz Kartal hakkında ise \"Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması\" ve \"Ruhsatsız silah bulundurmak\" suçlarından 1 yıl 6\'şar aydan 6\'şar yıla kadar hapisleri istendi. Sanık Volkan Gezer\'in \"Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması\" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapsi istenirken; sanık Zafer Karadağ\'ın ise \"Ruhsatsız silah bulundurmak\" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi talep edildi.

\"CEZAM OLDUĞU İÇİN BANA BU İFTİRA ATILDI\"

Mütalaa sonrasında söz verilen sanık Gökhan Koca, \"Benim 60 seneye yakın infaz bekleyen cezam vardır. Ancak bu olayla uzaktan yakından ilgim yoktur. Üzerimden ne silah çıktı, ne başka bir şey. Olaydan iki sene sonra yakalandım. Cezam olduğu için gelip teslim olmadım. Cezam olduğu için bana bu iftira atıldı. Olay yerinde değildim. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum\" dedi.

MÜTALAAYA KARŞI SAVUNMA İÇİN SÜRE VERİLDİ

Sanık avukatları ise mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talebinde bulundu. Bu talebi kabul eden mahkeme heyeti, sanık Gökhan Koca\'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.

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