T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Geniş haber) - Bariyerleri aştı; karşı yönden gelen otomobilin üzerine uçtu

Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ-İSTANBUL,(DHA)  MALTEPE'DE viraja hızlı giren bir otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı

18 Ekim 2018 15:57

Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ-İSTANBUL,(DHA)  MALTEPE\'DE viraja hızlı giren bir otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Havalanan otomobil karşı yönden gelen bir aracın üstüne düştü. Kazada 1 \'i ağır 3 kişi yaralandı. Üzerine araç düşen otomobilin tıp fakültesi öğrencisi sürücüsü ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

 Kaza 11.30 sıralarında Fındıklı mahallesi Başıbüyük yolu caddesi üzerinde meydana geldi.İddialara göre viraja hızlı giren 34  JVL 91  plakalı aracın sürücüsü, otomobilinin kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle  havalanan otomobil karşı yönden gelen Cem Atabay’ın kullndığı 34 GM 1419 plakalı aracın üzerine düştü.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ ARAÇTA SIKIŞTI

Kazayı gören vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık  ekiplerine haber verdi .Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek başka bir kazanın yaşanmaması için önlem aldı. Kazada üzerine araç düşen  tıp fakültesi 2. Sısınıf öğrencisi Cem  Atabay  araç  içinde sıkıştı. İtfaiye  ekipleri sıkışan üniversi öğrencisini kurtarmak için uzun süre uğraştı. İtfiayenin yarım saat süren çalışmasının ardından yaralı sürücü sıkıştığı yerden kurtarıldı. Ağır yaralanan Atabay, ambulansla hastaneye kaldırılırken  hayati tehlikesiinn olmadığı öğrenildi. Karşı yöne geçen araçta bulunan 2 yaralı da ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Görgü tanıkları aracın hızlı olduğunu belirterek “bariyerlere çarptıktan sonra havalanarak karşı yönden gelen aracın üzerine düştü. İtfaiye ve sağlık kekipleşrne haber verdik” diye konuştu

YOL TRAFİĞE KAPANDI

1’i ağır 3 kişlinin yaralandığı kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı.Kaza yapan araçların kaldrılması ve temizlik çalışmasının ardından trafik normale döndü.Polisn kaza ile ilgli soruşturması devam ediyor.

(FOTOĞRAF)

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

CengizEĞRİİSTANBULDHA  MALTEPEHavalananKazadaFındıklıBaşıbüyükAtabayınGMARAÇTA SIKIŞTI KazayıPolisSısınıfCem  AtabayAğırAtabayKarşıGörgüTRAFİĞE KAPANDI 1iKazaPolisnFOTOĞRAF
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24