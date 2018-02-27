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(Geniş haber) - Bağcılar'da minibüs karşı yola geçti: 2'si ağır 10 yaralı

  İhsan YALÇIN - Enver ALAS / İSTANBUL, (DHA) O-6 bağlantı yolu Bağcılar mevkiinde karşı yöne geçen minibüs, iki araca çarptı

27 Şubat 2018 14:35

 

İhsan YALÇIN - Enver ALAS / İSTANBUL, (DHA) O-6 bağlantı yolu Bağcılar mevkiinde karşı yöne geçen minibüs, iki araca çarptı. Kazada 2\'si ağır 10 kişi yaralandı.
Kaza, O-6 bağlantı yolu Bağcılar mevkiinde saat 09.30 sıralarında  meydana geldi. İSTOÇ istikametine seyreden Erkan Çetin yönetimindeki 34 VS 7825 plakalı servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Refüjü aşarak karşı yola geçen minibüs, önce Kamil Uçar idaresindeki 34 GG 2560 plakalı otomobile, ardından da 34 LR 4943 plakalı hafif ticari araca çarptı.  Kazada minibüste bulunan 7 kişi, otomobil sürücüsü Kamil Uçar ile hafif ticari araçtaki karı koca yaralandı. Kaza sonrası can pazarı yaşandı. Yaralılara yol ortasında ilk müdahale yapıldı. Kazada yaralanan 2\'si ağır 10 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
 
\"EVLERİNE GİDİYORLARMIŞ\"
Kazanın görgü tanığı Serkan Ucuz, \"Ters yönden gelen araç nasıl olduysa bu tarafa geçti. Yaralıların çoğu minibüsteydi. Paydos etmişler evlerine gidiyorlarmış\" dedi. Görgü tanığı Mustafa Şirin ise, \"Karşı taraftan gelen araç yoldan çıkıp ters yola geçti\" şeklinde konuştu. 

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU
Kaza nedeniyle 2 şeridi kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından da trafik akışı normal seyrine döndü. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

(FOTOĞRAF)

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