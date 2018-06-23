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(Geniş haber) - Avcılar'da kaza: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

 Ersan SAN / İSTANBUL, (DHA) AVCILAR  Ambarlı Liman yolu D-100  bağlantı kavşağında kamyon ile motosiklet çarpıştı

23 Haziran 2018 18:26

 Ersan SAN / İSTANBUL, (DHA) AVCILAR  Ambarlı Liman yolu D-100  bağlantı kavşağında kamyon ile motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonun altına giren motosiklet sürücüsü Ömer Kapusuz öldü. Motosikletteki Ömer Şeker ise ağır yaralandı. Ömer Şeker özel bir hastaneye kaldırıldı. Saat 14.00 sıralarında meydana gelen kaza sonrası kamyon sürücüsü kayıplara karışırken, kaza nedeniyle yoğun trafik oluştu. Ömer Kapusuz ve Ömer Şeker\'in Beylikdüzü Belediyesi\'nde temizlik işçisi olarak çalıştıkları öğrenildi. 

(FOTOĞRAF)

 

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