(Geniş haber) - Atatürk Havalimanı apronunda kaza: 10 kişi yaralandı

ANIL UÇAN-ÇAĞATAY KENARLI/İSTANBUL, (DHA) ATATÜRK Havalimanı\'nda bagajları taşıyan araçla, uçak içlerini temizlemeye giden temizlik personelini taşıyan servis aracı apronda çarpıştı. Kazada 10 kişi yaralandı.Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, saat 13.30 sularında Atatürk Havalimanı apronunda özel bir yer hizmetleri şirketine ait bagaj traktörü, yine özel bir şirkete ait temizlik personelini taşıyan servis aracı ile çarpıştı. Çarpışma nedeniyle iki araç da servis yolunda savruldu. Traktörü kullanan personel ile servis aracında bulunan 10 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesinin ardından hemen olay yerinde polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Yaralılara ilk müdahele apronda yapıldı. Daha sonra yaralılar çevre hastanelere sevk edildi. Araçların kaza bölgesinden temizlenmesinnin ardından alan araç trafiğine tekrar açıldı.

Kazada bagaj traktörünü kullanan Metin Erdoğan, servis aracını kullanan Türker Malaldır ile servis içerisinde bulunan Gurbet Sevindik, Selda Öztürk, Özkan Güngör, Abdulkadir Yıldırım, Musa Erden, Ömer Teryaki, Semra Aytekin, Sevilay Kılıç yaralandı. Çevredeki hastanelere sevkedilen yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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